Un zaragozano detrás del fichaje de Marie-Louise Eta, nueva entrenadora del Union Berlin: "Es la mejor capacitada"

El Unión Berlín ha hecho historia en el fútbol profesional al ser el primer club de las 'top 5' grandes ligas en poner a Marie-Louise Eta, una mujer, al frente del primer equipo masculino. Una decisión inédita que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Los más fanáticos del fútbol siempre han estado acostumbrados a verlas sólo en las categorías femeninas de este deporte, también dentro de los equipos de árbitros de las máximas competiciones, pues esta evolución, hasta se podría decir natural, tenía que acabar llegando a los banquillos. Desde dentro están confiados con este movimiento y es ni más ni menos que un zaragozano quien ha vivido todo el proceso desde dentro.

Él es Alberto Doblaré, responsable de comunicación en español del FC Unión Berlín, nacido en Zaragoza, pero viviendo en la localidad valenciana de Benicàssim y viajando a la capital de Alemania una vez al mes. Licenciado en el grado universitario de Administración De Empresas (ADE), su relación con el conjunto alemán llegó gracias a un hobby. El aragonés empezó a escribir vía Twitter desde hace unos años sobre la actualidad del Unión, una manera de "seguir ligado" a una ciudad donde estuvo viviendo durante cinco años en su juventud (de 2010 a 2015), con la sorpresa de que hace tres, cuando el equipo clasificó a la Champions League, decidieron contactarle para que formara parte de la entidad.

Doblaré tiene constancia de cómo se han dado los pasos desde dentro para el desembarco de Marie-Louise Eta . "El Unión empezó la temporada con muy bien pie, llegando a ir octavos al final de la primera vuelta de la Bundesliga. Sin embargo, en todo este 2026 sólo se han ganado dos partidos. La apuesta por Eta viene por una sensación del club de que se necesitaba un revulsivo para estas últimas semanas de competición", explica a este diario, un club que ahora mismo se encuentra en mitad de tabla, pero a siete puntos de los puestos de 'play-in' para mantener su puesto en la primera división de Alemania.

Marie-Louise Eta, primera mujer en convertirse en entrenadora de un equipo de la Bundesligaa / Unión Berlín

Frente a todo el 'boom' que este anuncio ha tenido en el mundo del deporte rey, el zaragozano es muy claro. "En ningún momento la decisión se ha tomado por su género, sino por sus méritos. El club cree que es la persona mejor capacitada para llevar al equipo durante estas últimas jornadas y lograr la permanencia", declara, y no es para menos, ya que se está hablando de una ganadora de la Champions femenina en el año 2010 con el Turbine Postdam en su etapa de jugadora, además de estar varios años en la dinámica del Werder Bremen antes de dar el salto a la capital alemana ya como miembro del cuerpo técnico, dado su pronta retirada de los terrenos de juego a los 27 por dos lesiones en la rodilla.

Desde el crecimiento del Unión Berlín, que ha llegado a jugar competición europea tres temporadas consecutivas, incluyendo la Champions League en la 23/24, ella ha estado en su banquillo como asistenta en contadas ocasiones. Dos años después y tras dirigir al sub-19, le ha surgido una oportunidad que no ha desaprovechado, algo que Doblaré considera parte del ciclo. "Ha sido todo muy rápido, pero es una de las personas que más confianza les da, desde dentro lo ven como algo natural. Un paso lógico del que no imaginaban que fuera a tener tanta repercusión", apunta.

Cercana y "echada para delante"

En cuanto a lo táctico no deja lugar a dudas y tiene un estilo de juego muy arraigado al club: mentalidad defensiva, pero envalentonada. "El Unión suele jugar mucho con cinco defensas, veremos cómo se adapta a lo que tiene. Suele dar un paso hacia delante en los momentos importantes, todo el mundo habla muy bien de ella", explica el comunicador, a lo que añade que es "muy cercana con todos los jugadores".

Nacida en Dresde, sureste de Alemania, y algo diferenciada del carácter firme y dominante que tienen de rasgo general la mayoría de entrenadores nacidos en este país centroeuropeo. Además, toma el cargo con motivación extra, ya que durante la temporada pasada logró un ascenso con el Unión Berlín femenino, donde también era asistente de banquillo. "Ya viene con una alegría, habrá que ver si se la contagia a los chicos. Desde la directiva le tienen en muy alta estima, su contratación hasta el final de esta temporada fue un consenso absoluto", reafirma Doblaré, y asegura que en principio se mantendrá lo acordado hace unos meses con la propia Eta, el entrenar al primer equipo de la disciplina femenina del Unión el curso que viene.

Alberto Doblaré en el Stadion An der Alten Försterei, feudo del FC Unión Berlín / Unión Berlín

Habrá que ver si Marie-Louise Eta logra reanimar al Unión Berlín durante estas últimas cinco jornadas, lo que sí que espera Alberto Doblaré es anunciar estos triunfos en lo que ha sido un fichaje histórico para el fútbol internacional y que puede marcar un antes y un después en la estructuración de los equipos desde el área técnica, sean de categorías masculinas o femeninas.