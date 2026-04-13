El anuncio de cierre del parque Bruil indigna a los vecinos: "Así acabarán vallando toda la ciudad"

La intención del Ayuntamiento de Zaragoza de aplicar un horario de cierre nocturno en el interior del parque Bruil para evitar problemas con las personas que duermen en su interior y con la proliferación de botellones ha provocado una reacción inicial de indignación. "Así acabarán vallando toda la ciudad", ha expresado el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Arturo Sancho.

Hasta este momento, según aseguró la concejala de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, el consistorio estaba estudiando la petición de algunos vecinos de cerrar por las noches el parque Bruil, valorando diferentes alternativas, para evitar asentamientos de personas sin hogar. Según ha publicado Heraldo de Aragón la decisión adoptada por el equipo de Gobierno para evitar problemas es la de establecer "un cierre virtual" que solo permitirá pasear perros en horario nocturno. Esto impedirá reunirse en los bancos, pasear o tenderse a dormir en cualquier lugar.

Según han confirmado fuentes municipales, el parque se cerrará de domingo a jueves a las doce de la noche. Y los jueves, viernes y sábados a la 1.30 horas. Para ello se colocarán señales explicando las nuevas normas de convivencia. Detallan que esta opción es la que permitiría un mejor control por parte de la Policía Local de los usos que se le dan a la zona verde, siguiendo el modelo del parque del Retiro en Madrid. Además, también se garantizará el uso del quiosco de su interior, que comenzará a ser explotado próximamente.

La decisión fue tomada tras una reunión de Presidencia, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Policía Local. En un primer momento se planteó un cierre físico del recinto, pero este fue descartado por el alto coste que supone. Una vez conocida la noticia, las entidades vecinales han considerado que la medida no ofrece respuestas al problema de fondo al que se enfrenta el distrito.

"En los colectivos siempre existen diferentes sensibilidades, pero vemos que evitar las entradas nocturnas no servirá para arreglar la situación que produce la cercanía del albergue", afirma el secretario del colectivo vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías, Santos Gil.

El representante vecinal, en todo caso, también lamenta que no han recibido "ninguna comunicación oficial" sobre el destino de la zona verde. Y recurre a la ironía para señalar que el recinto "todavía no ha sido reabierto" desde que fuera clausurado el 3 de diciembre de 2025 con la intención de recuperar un espacio con problemas de salubridad. En ese momento las personas que vivían en su interior se acabaron trasladando a calles y espacios cercanos. Desde el consistorio explican que en este momento se están terminando las obras de rehabilitación y que entre esta semana y la próxima se terminarán con la renovación de los bancos.

Para el representante de la FABZ tomar una decisión de este tipo sin reuniones o comunicaciones previas únicamente "pone de manifiesto el fracaso del ayuntamiento" de Zaragoza a la hora de lidiar con la presencia de personas sin techo en la ciudad. "Vemos que no proponen ninguna política real para hacer frente de verdad a las necesidades de vivienda y alojamiento", asegura Sancho, sobre todo porque la presencia de personas sin hogar también es evidente en otros lugares como el puente de la Almozara o el entorno de la estación de Delicias.

En un comunicado, ocho asociaciones del barrio se han sumado a las críticas a Natalia Chueca negando que desde el consistorio hayan querido conocer su opinión. "De haber conocido lo sucedido lo primero le hubiéramos expresado nuestro malestar acerca de medidas como el cierre nocturno, que lejos de afrontar los graves problemas padecidos por las personas sin techo, vulnera los derechos de libre acceso de todas las vecinas y una vez más criminaliza al sector más desfavorecido de la población", han trasladado.

Según los colectivos, sus preocupaciones por el parque Bruil "empiezan con las talas indiscriminadas de árboles que se están produciendo en el entorno, el cercado del río Huerva o la muerte de los mismos debido a la falta de cuidado durante las obras. Y siguen por un cierre de la mayor parte del Parque que dura meses, excusado en peregrinas razones de sanidad pública, y cuyo único objetivo es impedir la presencia de gente sin techo en la zona", han denunciado.

Califican de "ocurrencia" la medida planteada y piden al consistorio que haga "su trabajo y promueva soluciones habitacionales para que todas las personas que ahora mismo pernoctan y viven en la calle tengan alguna opción de futuro". Por el momento, a falta de otras medidas, han convocado a la ciudadanía a participar en el acto reivindicativo del próximo domingo 19 de abril, a las doce, en el propio recinto, si el tiempo lo permite.

Los vecinos que viven en las cercanías del parque Bruil habían trasladado, según el ayuntamiento, esta petición de cierre para evitar que se repitan episodios como los vividos hace unos meses cuando había alrededor de 60 personas sin hogar pernoctando en esta zona verde, algunas con derecho a protección internacional, y en la actualidad se han contabilizado unas 30.