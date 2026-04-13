Arranque inminente de las obras del parque Tío Jorge en Zaragoza: así se transformará este pulmón verde de la ciudad

La cuenta atrás ha comenzado y es cuestión de días que las máquinas empiecen a hacer de las suyas en el parque Tío Jorge de Zaragoza, uno de los pulmones verdes de la capital. Se trata de una reivindicación vecinal histórica que, por fin, tantos años después, va a tener respuesta. Las obras, que se harán por fases, comenzarán esta semana y van a suponer una inversión total de siete millones de euros.

En esta primera fase, que costará 4,4 millones, se actuará en más de 33.000 metros cuadrados que incluyen el bulevar central, la plaza del Tío Jorge y otros espacios limítrofes hacia las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio. La fase 2 se centrará en el tratamiento del perímetro con la avenida Pirineos y con la calle Valle de Broto, con un nuevo bulevar secundario y nuevas zonas verdes. Y la tercera y última fase finalizará el tratamiento de las zonas verdes centrales y en la renovación de la zona del lago, con nuevos equipamientos deportivos y zonas de descanso.

Calle central del parque Tío Jorge de Zaragoza. / JAVIER RIO / EPA

Así, en pocos días comenzará la renovación de la plaza central, donde se eliminarán los parterres elevados para sustituirlos por otros enrasados al pavimento para mejorar la accesibilidad y la movilidad y generar una mayor sensación de amplitud e integración que con las zonas ajardinadas.

Esta fase es la más costosa porque incluye la renovación de la red de saneamiento y la reforma de un gran colector de casi 500 metros que cruza el parque en toda su longitud. Esta actuación va a permitir corregir el problema de evacuación de aguas del parque, una de las principales reivindicaciones de los vecinos que ven como tormenta tras tormenta se inundan los alrededores del Tío Jorge, como Valle de Broto, a la altura del parque de Bomberos.

Durante la renovación integral se cambiará su pavimento, el mobiliario y el ajardinamiento y se creará una segunda plaza que llevará el nombre de Cinco de Marzo, en honor a la fiesta vecinal que cada año se celebra en el Tío Jorge. Varios de los árboles que hay ahora en la plaza serán trasladados a los viveros municipales para ser trasplantados durante las obras, puesto que el rediseño de la plaza obligará a retirar algunas unidades y plantar otras en otros puntos.

Bancos grafiteados frente al lago del parque Tío Jorge. / Jaime Galindo. / EPA

En cuanto a los equipamientos deportivos, el proyecto contempla pistas de baloncesto y voleibol, un parque de mayores y una nueva zona de juegos infantiles, así como una intervención para mejorar el paisaje y las zonas verdes del entorno. Además, se procederá a derribar la caseta de almacenaje y la de taller ocupada por el servicio de mantenimiento del parque y que ocupan una pequeña superficie de 51,75 m² y 67 m², respectivamente.

Afecciones al tráfico

El plazo de ejecución de las obras, según la última comunicación que han recibido en la junta de distrito de El Rabal desde Ecociudad, será de 10 meses y obligará a desviar el tráfico.

Con motivo de las obras de renovación de las tuberías de abastecimiento que cruzan el Coso a la altura de Espartero, se continuará trabajando por medias calzadas entre el 13 de abril y el 30 de abril. Durante este periodo, permanecerá cortado el carril bici entre San Vicente de Paúl y Santo Dominguito de Val. Sí se garantizará el paso del tráfico rodado, incluidos los autobuses.

Noticias relacionadas

Por otro lado, los vehículos de obra accederán y saldrán del parque por el acceso existente entre las calles Peña Oroel y Almadiertos del Roncal.