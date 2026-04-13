Los baches en la calzada ganan terreno en Zaragoza: estos son los barrios con más problemas

Los motoristas más despistados pueden llevarse un buen susto si una de sus ruedas se cuela en alguno de los socavones que han aparecido por las calzadas de Zaragoza. Aunque es normal y habitual que aparezcan grietas y baches en el asfaltado, este año el deterioro de las calzadas se ha acelerado y pocas son las calles que lucen perfectas, salvo las recién reformadas. Tiene explicación.

Este invierno ha sido inusualmente lluvioso y, además, han sido varias las trombas de agua que han caído sobre la ciudad, lo que ha acelerado el desgaste del cemento. Como dato, en marzo cayó más agua en tres días que en todo el invierno pasado.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, admitió hace unos días que este año se habían incrementado los socavones como consecuencia de las lluvias torrenciales, por lo que ha puesto a su equipo a trabajar para tratar de atajar el problema, para lo que será necesario incrementar la partida presupuestaria.

Estado actual de la calle del Carmen. / JAVIER RIO / EPA

Por ahora la medida está en estudio y afectaría a las operaciones de asfalto ordinarias, que se complementan con la de verano, pendiente de licitación y cuyo precio podría revisarse al alza como consecuencia del incremento de los costes derivado de la guerra en Irán.

Casi 4.000 baches reparados en un año

Según la información facilitada por el área de Urbanismo, dirigida por Víctor Serrano, en 2025 las brigadas de conservación de infraestructuras realizaron 772 servicios en toda la ciudad para arreglar un total de 3.938 baches. Se utilizaron hasta 439,22 toneladas de asfalto caliente y otras siete de frío. Estos datos permiten hacerse una idea de lo habitual que es la aparición de grietas y socavones.

Desde Urbanismo explican que hay tres motivos principales que los ocasionan. Además de la lluvia, el principal factor tiene que ver con el paso de los vehículos, sobre todo si son pesados. Por la capital se registran alrededor de 1,7 millones de desplazamientos diarios con calles.

Hay un tercero, las diferencias térmicas. Zaragoza es una ciudad de contrastes y el asfalto soporta temperaturas muy bajas durante los peores meses del invierno y muy altas en pleno verano, lo que provoca ciclos de dilatación (calor) y contracción (frío), alterando la rigidez del material.

El consistorio tiene tres contratos diferentes destinados al mantenimiento de las calzadas. El principal es el de conservación y mantenimiento de las vías, que se completa con la famosa operación asfalto veraniega y el de mantenimiento ordinario, del que se ocupan las brigadas municipales.

Calle Hernán Cortes de Zaragoza. / JAVIER RIO / EPA

El servicio de Infraestructuras recibe información por distintos canales, como la Policía Local, las juntas de distrito, las alcaldías de los barrios rurales o el buzón municipal de quejas y sugerencias. A partir de los avisos, se conforma un listado y se actúa.

Actuaciones por barrios

Por distritos, El Rabal, uno de los más grandes, gana por goleada. El año pasado, las brigadas arreglaron 1.051 baches, mientras que en el resto la cifra oscila entre los 132 de Las Fuentes y los 374 de Delicias. Torrero-La Paz, el Casco Histórico y el Centro rondan los 200, mientras que en el resto se mueve en el centenar.

Por calles, el top ten lo lidera Ronda Hispanidad, donde las brigadas realizaron 14 intervenciones de asfaltado durante el año pasado. Le sigue, con 11, la avenida Madrid; Vía Hispanidad (9), el Camino de Cogullada (8), el paso María Agustín (8), el Parque de Macanaz (7) y las avenidas San José (7), Cataluña (7) y Ciudad de Soria (7). En cuanto a las actuaciones, las brigadas suelen realizar entre 60 y 70 reparaciones de baches y desperfectos cada mes.

La inversión

Este año, el Gobierno del PP que dirige Natalia Chueca ha reservado una partida de 5 millones destinada a la conservación ordinaria del viario público y a la mejora de la accesibilidad. Una cantidad a la que hay que sumar el millón de euros de la operación asfalto del verano y los 500.000 para los polígonos. Igualmente, hay que tener en cuenta que el ayuntamiento está llevando a cabo un buen puñado de reformas integrales de calles y avenidas que incluyen, obviamente, la mejora del firme, como el Coso, San Miguel, las avenidas Valencia y Navarra o la calle Utrillas.

Socavón en la calle José Pellicer. / Jaime Galindo / EPA

Este contrato, el de conservación, no es el único. El más importante, con cinco años de duración, asciende a 34,7 millones y está vigente desde 2023. Este, además de incluir la conservación de los pavimentos de las calzadas y las aceras, también contempla el mantenimiento de la red de agua (9,9 millones), principalmente para las actuaciones urgentes que requieren maquinaria específica y pesada de la que no dispone el consistorio.

Desde Urbanismo matizan que se trata del contrato «paraguas» de Infraestructuras para gestionar el mantenimiento ordinario y las reparaciones de las calles.