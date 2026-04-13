La 'bofetada' invernal tiene las horas contadas en Zaragoza: hasta 30 grados antes de terminar la semana

La primavera va a volver a dejar en Zaragoza una muestra más de lo que suele ser con frecuencia, una auténtica montaña rusa meteorológica. Tras un domingo que recordó a un día invernal más, donde no se superaron los 11 grados y estuvo lloviendo de manera continua durante la mañana, y que, para más inri, llegó de manera abrupta tras una semana mirando de reojo los 30 grados, este lunes será el cierzo quien reclame el protagonismo de la jornada.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la ribera del Ebro y en el Bajo Aragón entre las 08 y las 20 horas por rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. Así pues, el viento será el protagonista en Zaragoza y hacer que la sensación térmica sea algo más baja de lo que realmente dirán los termómetros, que las previsiones dicen que alcanzarán los 16 grados, tres más que ayer. Será también un día poco nuboso y ya sin lluvia.

Más apacible se espera que sea el martes. Continuará la escalada térmica de forma generalizada en Aragón y particularmente en la capital, que verá cómo las máximas rocen ya los 20 grados, según las previsiones de la Aemet, y el cierzo, aunque todavía estará presente, perderá fuerza. Veinticuatro horas después, el miércoles, el mercurio subirá de sopetón cinco grados hasta unos cómodos 24 grados a primeras horas de la tarde y esa sensación se acentuará todavía más el jueves, donde las previsiones dicen que se ganará un par de grados más y el viento quedará relegado a una mínima expresión.

Tiempo en Zaragoza durante esta semana / Aemet

Será a las puertas del fin de semana, el viernes, cuando Zaragoza vuelva presumir de una temperatura más propia de mayo con unos soleados 29 grados, que podrían alcanzar la barrera de los 30 grados durante el sábado, según los pronósticos de la Aemet, y previsiblemente también el domingo. Los modelos meteorológicos avisan que el lunes 20 podría haber una caída abrupta de las temperaturas de entre 6 y 8 grados pero, a falta de confirmarse ese extremo, entre el inicio y el final de la semana, la capital aragonesa ganará casi 15 grados por el camino. Las mínimas pasarán desde los 7 hasta los 12 grados.

Tiempo en el resto de Aragón

La evolución térmica de Zaragoza se replicará en el resto de Aragón. Este lunes predominarán las máximas en torno a los 15 grados en toda la comunidad a excepción del norte de Huesca, con valores sensiblemente inferiores y donde localidades como Monzón o Caspe tocarán techo en los 18 grados.

La escalada de temperaturas continuará en los próximos días de manera progresiva y ya el miércoles veremos termómetros que se asentarán por encima de los 20 grados en prácticamente todo el territorio aragonés y que llegarán hasta los 24 grados en localidades como, además de Zaragoza capital, Calatayud, Caspe o Aínsa. De cara al jueves se intensificará esta tendencia, que terminará por despuntar el viernes.

Será entonces cuando casi todo Aragón, salvo el Pirineo, se instale en valores máximos de entre 26 y 27 grados. La cordillera de Huesca tampoco se quedará excesivamente lejos de esas marcas, con un techo apenas un par de dos grados por debajo.

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De cara al sábado, las previsiones adelantan que será Calatayud uno de los municipios con la temperatura más alta de toda la comunidad y pujando por serlo también de toda España. El resto de localidades aragonesas se moverán entre los 27 y 30 grados de máxima.