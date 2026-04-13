Bronca en Zaragoza por los fondos para Aloy Sala: "Lo que sucedió fue una burla intolerable"

Los vecinos de Zaragoza afectados por la rehabilitación de viviendas del grupo Aloy Salas que este jueves participarán en la comisión de Peticiones y Justicia del Parlamento Europeo para examinar, tras una denuncia a Fiscalía, el presunto fraude y la posible malversación de fondos Next Generation EU destinados a actuaciones de rehabilitación de viviendas en Zaragoza insisten en la necesidad de estudiar lo que ha sucedido con la asignación de las subvenciones al considerar que puede haber irregularidades. Una petición a la que se ha sumado el PSOE en el consistorio provocando una rápida reacción del concejal delegado de Vivienda, Jose Miguel Rodrigo. "Lola Ranera ha decidido confundir a los zaragozanos", ha denunciado, amenazando con acciones legales y exigiendo que pida disculpas.

El origen de la polémica se encuentra en la gestión de ayudas europeas vinculadas, entre otros proyectos, a la rehabilitación del complejo Aloy Sala, en Zaragoza, una actuación que formaba parte del plan impulsado por el anterior Gobierno municipal del Partido Popular para intervenir en varios conjuntos urbanos de interés.

La portavoz socialista, Lola Ranera, acompañada por la concejal Ros Cihuelo, ha considerado este lunes que los vecinos "se sienten engañados” ante esta situación y ha exigido total transparencia a Natalia Chueca, a la que le ha recordado que “estos son los verdaderos problemas de los vecinos”. El secretario del colectivo vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías, Santos Gil, incide en que lo que sucedió "fue una burla intolerable" al entender "que empujaron a los vecinos a gastar dinero para cumplir unos trámites obligatorios y luego decir que no han servido para nada". Afirman que el 70% de la regeneración del barrio han quedado fuera de los fondos europeos y ha añadido que a las viviendas de Aloy Sala se iban a destinar 24 millones de euros que “no han aparecido y que no han llegado tampoco a las calles del barrio”.

Esta argumentación es rechazada de base por el concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Jose Miguel Rodrigo al tiempo que esgrimen los informes del Ministerio de Vivienda y de la Comisión Europea en los que se certifica que no se ha apreciado "ningún indicio de fraude".

Para Rodrigo, las declaraciones de Ranera son "una vergüenza" levantadas "sobre la base de falsedades y manifestaciones que rozan lo delictivo" por la difamación del trabajo de los dos últimos equipos de alcaldía. "Realmente Aloy Salas es un entorno en el que se ha volcado especialmente tanto Jorge Azcón como Natalia Chueca", ha dicho a recordar que ni el PSOE ni Zaragoza en Común "habían destinado ni un solo euro a su rehabilitación".

Por el momento, el Ayuntamiento de Zaragoza está invirtiendo "unos 10 millones de euros" que ya se notan en las calles del barrio. Por eso ha lamentado el uso político de la situación iniciado por el colectivo vecinal que expondrá sus dudas en Bruselas. "Llevan una queja basada en la falsedad porque esas presuntas irregularidades son una pura falsedad", insiste.

Para el consistorio la gestión de los fondos "no ha podido ser más transparente ni más leal", tanto en Aloy Salas, como en la rehabilitación de otros conjuntos urbanos como Balsas de Ebro Viejo y Escoriaza.

"Ranera ha decidido confundir a los zaragozanos sobre unos fondos que han sido un modelo de gestión", ha afirmado al tiempo que ha reconocido que durante el anterior gobierno "se fue optimista" en la petición de fondos y se intentó tener más aportes de los que finalmente se tuvieron, algo que no tiene que ver con una mala gestión de las cantidades finalmente percibidas. Destaca que en las obras de la primera fase se han ejecutado hasta el 100% de las obras y que ahora se está interviniendo en la zona de Blanco Cordero con una importante "obra de regeneración del espacio urbano".

Según ha precisado, el Gobierno de Natalia Chueca ha captado ayudas para la primera fase de rehabilitación de Aloy Sala, que está ejecutada al 100%, y que puede verse ya finalizada en la plaza Tauste, 1-3, con 56 viviendas beneficiadas por los 3,8 millones de euros asignados de fondos europeos conjuntamente para las actuaciones iniciales de Aloy Sala y Balsas Ebro Viejo.

Y en estos momentos se desarrolla ya esa segunda fase, en el entorno de la calle Blanco Cordero, con 3.991.280 euros de subvención europea, que cubre más del 60% de la actuación, y una inversión municipal en la escena pública superior a los 800.000 euros. "En el mismo lugar donde hoy Lola Ranera ha ido a hacerse fotos para decir que no se ejecutan bien unas obras que tenía, precisamente, a su espalda", ha concluido Rodrigo.

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Rodrigo ha denunciado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza "no se entiende el oportunismo" para aprovecharse de la gestión de unos fondos que han sido "generosamente distribuidos" y ha reclamado que Ranera "pida perdón" a los vecinos para dejar de atacar con un asunto que no se acepta ni en el ministerio ni en Europa.