La calle Matadero de Zaragoza finalizará sus obras la semana que viene tras una inversión de 1,8 millones de euros.

La renovación de calles de Zaragoza apuntará la próxima semana un nuevo logro en la lista. La alcaldesa Natalia Chueca ha avanzado este lunes durante una visita de obras que en los próximos días entrará en servicio la calle Matadero tras una reforma integral que se suma a los más de 31 millones de euros de inversión en el conjunto de la capital aragonesa en este momento. "Es algo que no se había visto en la historia de Zaragoza", ha dicho.

La regidora ha celebrado que la intervención en el barrio de San José "ha cumplido con los plazos previstos" a pesar de las dificultades derivadas de la red de saneamiento, en la que ha sido necesario intervenir a fondo. Esta obra en la calle Matadero, adjudicada a través de Ecociudad a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos SLU, supone una inversión de 1.816.752,59 euros (IVA incluido).

Con 200 metros de longitud y 9,5 metros de ancho, el vial une dos arterias importantes del barrio: la calle de Miguel Servet y la avenida de San José, además de tener una intensa vida comercial. El objetivo de las obras, que han sido extremadamente complejas en su parte de la red de saneamiento, que se encontraba a gran profundidad y en un espacio demasiado encajado, es transformar los 3.860 metros cuadrados de calle, que incluyen la superficie de plaza situada entre las calles de Monasterio de Poblet y de Monasterio de Samos, para hacerla más inclusiva, accesible y segura.

Para ello se ha unificado el aspecto de un vial que tiene tres zonas diferenciadas y que variaba su tipología y estética según el tramo. La calzada, de un sólo carril de circulación, tiene ahora una anchura de 3,5 metros y entre las calles Miguel Servet y Monasterio de Samos se ha ganado espacio para el peatón, pasando de unas aceras estrechas a unas nuevas que incluyen arbolado. Para pacificar el tráfico, se limitará la velocidad a 20 km/h en la zona donde se eleva la calzada a cota de acera. También se proyectan pasos de peatones con los correspondientes rebajes de bordillo y baldosa podotáctil.

Zona ajardinada

En la zona de la plaza, se ha creado una zona de descanso más grande con arbolado, zona ajardinada de césped y plantas vivaces. Se mejorará el arbolado, permitiendo el itinerario peatonal accesible, en el lateral norte, zona más soleada, entre las calles Miguel Servet y Monasterio de Poblet. En lo referente al arbolado, el proyecto ha contemplado ocho unidades de Acer Campestre Ginnala, un árbol del amor, un Celtis Australis, y dos jardineras, una con plantación de plantas vivaces y otra con césped. A lo que se suma el mobiliario público pertinente, que incluirá papeleras, bancos y sillas, una fuente para beber y aparcabicis.

En cuanto a la instalación de alumbrado público la solución adoptada para la calle Matadero y el entorno de la laza ha sido la implantación de columnas de siete metros altura en acero inoxidable. Las luminarias son con tecnología led por su mayor eficiencia lumínica y energética. Asimismo, se ha aprovechado para la renovación de las tuberías del ciclo integral del agua. Esto ha supuesto, en la red de abastecimiento de agua, el cambio de las viejas líneas de fibrocemento por conductos de fundición dúctil de mayor diámetro, así como la renovación de las tomas de agua, las válvulas, los desagües y las bocas de riego. Mientras, en lo referente a la red de saneamiento, ha sido necesario renovar toda la instalación, dado el mal estado de la misma, con una compleja actuación técnica.

"Buscamos acometer grandes proyectos de transformación de la ciudad, pero sin olvidarnos del día a día de los vecinos", ha señalado Chueca en su visita a la nueva calle, una demanda histórica del barrio de San José. Por otro lado, aunque sin precisar plazos, ha avanzado que la calle Miguel Servet es otro de los trazados a renavoar que está en el listado de futuras intervenciones. "Buscamos trabajar con anticipación y estimar las consecuencias", ha manifestado.