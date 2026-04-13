El restaurante de Zaragoza que une a Víctor de Aldama y Alvise Pérez: "Cenamos increíble"

En plena investigación judicial y pocos días más tarde de haber pasado nuevamente por los sillones del Tribunal Supremo junto a José Luis Ábalos y Koldo García por la trama Koldo, Víctor de Aldama ha estado este fin de semana en Zaragoza. El empresario, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárce por su involucración en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia, ha compartido todos los detalles de su estancia en la capital aragonesa en Instagram.

Comienza el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por presunta corrupción en mascarillas / EFE

Aldama, que salió de prisión tras ser detenido en el caso hidrocarburos a finales de 2024, ha tenido tiempo suficiente para visitar algunos de los rincones más conocidos de Zaragoza como la Basílica del Pilar. "Vivimos uno de esos días que se quedan para siempre en el corazón. Zaragoza nos regaló momentos inolvidables, rodeados de amigos, de mi pequeña y sobre todo, de una gente maravillosa. Qué suerte cruzarse con personas tan llenas de cariño, cercanía y humildad. Gracias, de verdad, por ese calor que se siente y que te acompaña incluso cuando te vas", detalla emocionado en redes sociales.

Lo que nunca olvidará el empresario de su paso exprés por la ciudad fue sin ninguna duda el Pilar. "No fue solo una visita, fue una experiencia que emociona por dentro. Gracias, Zaragoza, por tanto. Y gracias a cada zaragozano por hacernos sentir como en casa. Un abrazo enorme para todos", concluyó su segunda publicación en Instagram.

Víctor de Aldama también tuvo tiempo para disfrutar de la gastronomía zaragozana, que está siendo capaz de encandilar a cada vez más personajes públicos en los últimos meses. El empresario se pasó por La Guinda del Pastel, una pastelería situada en la calle del Aaaiún junto a la orilla del río Huerva para desayunar y conocer a fondo el negocio. "Todavía con la sonrisa puesta ( y el pantalón un poquito más apretado), queríamos dar las gracias a La Guinda del Pastel por literalmente endulzarnos la estancia en Zaragoza. Ese desayuno no era un desayuno... era un acontecimiento: café, dulces y felicidad en estado puro", expone en otra publicación de Instagram.

Víctor de Aldama posó con el dueño y un trabajador de la pastelería zaragozana / VÍCTOR DE ALDAMA

Después de desayunar, el acusado del Caso Koldo llenó nuevamente el estómago con un presente de Charcuterías Magaña con una merienda repleta de jamón, picos de pan y lomo. Este negocio, uno de los de toda la vida, cuenta con varias tiendas repartidas por toda Zaragoza en San José y el centro. "Entre desayuno y cena, no podía faltar Charcuterías Magaña para esa tarde antes de llegar al Pilar amenizar la merienda con sus magníficos embutidos", agradece Aldama.

"Un sitio de referencia"

Tras su paso privado por la Basílica del Pilar, Víctor de Aldama terminó su tour gastronómico por Zaragoza en El Tubo. El empresario eligió un restaurante por el que han pasado figuras políticas como Alvise Pérez o Alejandro Nolasco entre otros durante la campaña electoral para las pasadas elecciones autonómicas en Aragón. "Qué decir de El Cuartelillo... un auténtico sitio de referencia en Zaragoza. No solo cenamos increíble, sino que nos hicieron sentir como en casa desde el minuto uno. Trato cercano, risas, buen ambiente y comida para repetir sin pesarlo dos veces", escribió en su perfil de Instagram.

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Alejandro Nolasco, candidato de Vox a la presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero, en El Cuartelillo del Caimán, en el Tubo zaragozano / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El Cuartelillo del Caimán es uno de los bares del Tubo que más popularidad ha ganado en los últimos años gracias a su decoración donde no faltan elementos patrióticos de todo tipo con un especial protagonismo para la Guardia Civil. Este local está situado en la calle José Pellicer Ossau y tiene 4,5 estrellas de valoración en Google con más de 2.400 reseñas.