Los heladeros zaragozanos coinciden: este es el helado más difícil de elaborar

¿Alguna vez te has preguntado cómo se elabora tu helado favorito? Aunque a simple vista parezca un proceso sencillo, la realidad es que no todos los helados son tan fáciles de hacer como pensamos. Detrás de su textura cremosa y su sabor irresistible hay todo un proceso que combina técnica, precisión y, en muchos casos, ingredientes de buena calidad.

Aunque los heladeros de Zaragoza confiesan que hay un helado más difícil de hacer que el resto, debido a su costoso y minucioso proceso de elaboración, que exige seguir una serie de pasos precisos hasta lograr el resultado final. Este tipo de helado no solo requiere ingredientes de alta calidad, sino también experiencia, paciencia y un control muy cuidadoso de cada fase, desde la mezcla inicial hasta la textura perfecta que lo caracteriza.

El helado de tiramisú: la receta perfecta

El tiramisú es uno de los postres italianos más famosos del mundo. Su popularidad viene de su mezcla de sabores: el café intenso, con el dulzor de la mascarpone y el toque de cacao en polvo.

"Nosotros, el helado más complicado que fabricamos, para mí personalmente, es el tiramisú", confiesan desde la Heladería Ferrara, que cuenta con dos locales en Zaragoza: uno situado en la calle Alfonso, número 32, y otro en el paseo Fernando el Católico, número 14.

Al explicar por qué para ellos es el más difícil, la respuesta es clara: su proceso de elaboración. "Lleva una elaboración enorme, aparte de hacer el helado como tal. Después tenemos que ‘emborrachar’, entre comillas, nuestro bizcocho en café; lo machacamos hasta dejarlo totalmente sedoso y, por último, lo incorporamos a nuestro helado en capas".

Cada uno de estos pasos requiere precisión y tiempo, lo que convierte al helado de tiramisú en una de las elaboraciones más complejas dentro de su vitrina, pero también en una de las favoritas de los clientes.

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Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, este tipo de helados artesanos cobra aún más protagonismo, convirtiéndose en una de las opciones más refrescantes y apetecibles para disfrutar durante los días más calurosos.