Una mítica zapatería de Zaragoza con más de 60 años cambia su formato de tienda: nuevas marcas de alta gama y calzado masculino

El sector de la zapatería en Zaragoza ha sido históricamente sinónimo de calidad y exclusividad, con firmas como Carrilé como referente indiscutible durante más de 60 años. Ahora, esta empresa familiar da un paso adelante con la apertura de ‘Gallery Carrilé’, un nuevo espacio de más de 200 metros cuadrados que introduce en la ciudad el concepto de tienda especializada en calzado convertida en una auténtica experiencia de moda.

Esta nueva concept store mantiene la esencia de la marca —una cuidada selección y un estándar de calidad elevado—, pero amplía su propuesta incorporando ropa, bolsos, complementos y perfumería. Se trata de una evolución natural que refuerza su posicionamiento como comercio diferencial dentro del panorama local.

Al frente del negocio se encuentran los hermanos Belén y Javier García, segunda generación de una firma con más de seis décadas de trayectoria. Lo que comenzó como una zapatería infantil ha evolucionado hasta convertirse en un espacio dirigido a un público adulto que busca diseño, exclusividad y piezas con personalidad, tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Belén y Javier García, dueños de la mítica zapatería Carrilé / Gallery Carrilé

Uno de los pilares de Carrilé sigue siendo su selección de marcas nacionales e internacionales, elegidas por su diseño, calidad y carácter artesanal. Todo ello se complementa con una atención cercana y personalizada, que forma parte del ADN de la empresa desde sus inicios.

El diseño de ‘Gallery Carrilé’ responde a la voluntad de dar protagonismo al producto. El espacio, elegante y luminoso, se organiza en diferentes áreas que permiten recorrer desde colecciones sport hasta propuestas de ceremonia, pasando por moda, joyería y lifestyle. La estética, dominada por tonos blancos y dorados, refuerza una identidad sofisticada y coherente.

Varios zapatos expuestos en el escaparate de Carrilé / Gallery Carrilé

Uno de los aspectos donde más está destacando esta nueva etapa es en el calzado masculino. La creciente demanda de zapatos que combinen comodidad, diseño y durabilidad ha impulsado a la firma a posicionarse como un referente también para el público masculino, con propuestas pensadas para diferentes estilos y edades.

Para mantenerse a la vanguardia, Carrilé selecciona sus colecciones en ferias y showrooms internacionales, lo que le permite anticiparse a las tendencias y acercarlas a Zaragoza. En su última propuesta destacan las sneakers y el zapato plano para hombre, mientras que en mujer cobran protagonismo los diseños con brillo y las sandalias planas.

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La historia de Carrilé se remonta a 1964, cuando abrió ‘Calzados Chavales’, un local centrado en calzado infantil en el Pasaje Palafox. Décadas después, la introducción de firmas de diseño marcó un punto de inflexión y consolidó su evolución hacia un concepto más innovador. Hoy, con la segunda generación al frente, la firma mantiene intactos sus valores fundacionales —calidad, producto y servicio— mientras continúa mirando al futuro con una clara vocación de modernidad.