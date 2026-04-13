Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos: el semáforo de Zaragoza que más confunde a los conductores

El tráfico en Zaragoza puede ser complicado en ciertas calles y avenidas en horas punta. Los accesos a Plaza, la zona del Tercer Cinturón, la entrada a Puerto Venecia, la avenida Gómez Laguna, avenida Goya o Césareo Alierta están plagados de vehículos con prisas por llegar a su destino sobre las 9.00 y las 18.00 horas. Los atascos y los enfados que conllevan se suelen traducir en despistes y maniobras que bordean la ilegalidad.

Según la Dirección General de Tráfico, la multa más habitual en Aragón sigue siendo el exceso de velocidad captado por un radar fijo o móvil muy por delante de no llevar al día la ITV, conducir sin carnet, sin cinturón o usar el teléfono móvil. Muy por debajo de este ranking del 2024 se encuentra saltarse un semáforo en rojo. Solamente 235 conductores fueron multados con 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet hace dos años según la propia DGT. Aunque no es lo habitual, esta infracción, mucho más común en Zaragoza, Huesca y Teruel, puede cometerse incluso de forma involuntaria por parte de un conductor fruto de un simple despiste.

La autoescuela Bidasoa se ha sumado en los últimos meses a la moda de compartir con sus alumnos y seguidores puntos complicados a la hora de circular por Zaragoza. En uno de sus últimas publicaciones más virales, un profesor ha explicado un doble semáforo en la capital aragonesa que le cuesta más de un disgusto tanto a los conductores como a los aspirantes a sacarse el permiso de conducción.

Un semáforo en rojo / PIXABAY

Un punto negro

"Otro punto negro en los exámenes de circulación. A la altura del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa", explican desde la autoescuela Bidasoa sobre un doble semáforo enfrente del colegio Salesianos. "Seguro que a más de uno, les tocó repetir un examen práctico por culpa de este semáforo. En la calle San Juan Bosco, a la altura del Hospital Clínico, hay una sucesión de cinco semáforos en un espacio muy pequeño", explican.

El segundo semáforo es el más complicado porque se encuentra a pocos metros del anterior que tiene un módulo a la izquierda en altura, pero no tiene en la parte derecha donde sí tiene el siguiente. "Es el que más problemas suele dar. El primero de ellos cambia de fase antes que el segundo, así que si el conductor está más pendiente del lado derecho de la calzada. El primero puede estar en rojo y el segundo sigue estando en verde", concluyen el vídeo.

200 euros y cuatro puntos

En este contexto, la DGT recuerda que rebasar un semáforo en rojo está considerado una infracción grave, sancionada con 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet, con independencia de que se produzca por una maniobra temeraria o por un despiste. Casos como el del doble semáforo de la calle San Juan Bosco evidencian que en Zaragoza existen puntos donde la señalización exige una atención extra, especialmente para conductores noveles y aspirantes en examen.

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Un semáforo en la calle San Juan Bosco de Zaragoza / ANGEL DE CASTRO / EPA

Por ello, autoescuelas y expertos insisten en la necesidad de anticiparse, reducir la velocidad al aproximarse a cruces complejos y comprobar siempre qué semáforo regula realmente el carril por el que se circula, ya que una confusión de apenas unos segundos puede acabar en multa o en una situación de riesgo.