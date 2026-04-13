Paso clave para dos infraestructuras estratégicas para Zaragoza: varias empresas interesadas en diseñar el puente de Valdefierro y el macroparque de Arcosur

Varias empresas han mostrado su interés formal en las últimas semanas por diseñar dos infraestructuras que se antojan claves para el futuro del sur de Zaragoza, el principal polo de crecimiento y expansión de la capital aragonesa. Ambas serán financiadas por la Junta de Compensación de Arcosur, aunque solo una de ellas tendrá repercusión directa en el emergente barrio zaragozano. Concretamente, el macroparque que hay proyectado y que casi doblará en tamaño al Parque Grande. La otra inversión corresponde al nuevo puente, contemplado en el planeamiento urbano de la ciudad desde los 80, que unirá Valdefierro con Montecanal.

Es esta última infraestructura la que va algo más avanzada. Tanto, que ya tiene una propuesta oficial de adjudicación del contrato de redacción del proyecto y de la posterior dirección facultativa de las obras, valoradas en unos 3,5 millones de euros. A esta licitación se presentaron tres consultoras: Sers, Idom y Villar San Pío, siendo esta última la mejor valorada y la que, en principio, será la encargada de diseñar el puente y dirigir su construcción posterior, para la que todavía no hay plazos marcados.

La empresa zaragozana ofreció algo más de 94.000 euros (IVA incluido), por debajo del precio base de licitación, que superaba los 110.000. No fue la mayor baja, ya que Sers, que ha quedado en segunda posición por delante de Idom, se comprometía a hacer el proyecto por algo menos de 92.000 euros, pero ha sido en la parte técnica donde Villar San Pío se ha llevado el gato al agua. En los próximos días se deberá formalizar el contrato.

Final de la calle Hydra de Valdefierro, que quedará unida con un puente con Montecanal por el Canal Imperial de Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Este puente, que unirá la calle Hydra con San Juan Bautista de la Salle, viene siendo reclamado de forma histórica por los vecinos de Valdefierro y también de Rosales del Canal y Montecanal, cuyos vecinos crearon hasta una plataforma para exigir su puesta en marcha, al igual que la del otro puente proyectado sobre el Canal Imperial, en este caso desde la calle Centauro.

La alcaldesa Natalia Chueca, en el último debate sobre el estado de la ciudad, ya anticipó que se iba a desbloquear la construcción de uno de los dos puentes, el que ahora se va a diseñar, siendo una exigencia que el ayuntamiento ha hecho a la junta de Arcosur en forma de aprovechamiento urbanístico. En las últimas semanas, eso sí, saltó la polémica ya que los vecinos del barrio protestaron porque la infraestructura, que no les beneficia de forma directa, correría a cargo de su bolsillo cuando se liquide la junta de propietarios (que es quien financia al 100% la obra), aunque desde el consistorio negaron tal extremo.

El parque central de Arcosur

Por otro lado, la proyección del parque central de Arcosur también ha despertado el interés de hasta tres empresas, cuyo nombre todavía no ha trascendido. En este caso, el plazo para presentar las propuestas finalizó el pasado viernes y la junta todavía debe reunirse para decidir la adjudicación, que obligará a la concesionaria a diseñar el anteproyecto de todo el parque (67 hectáreas), y también el proyecto de urbanización de la primera fase del mismo (23 hectáreas) y la dirección de esas obras.

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Gráfico del estado actual del desarrollo urbanístico de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

El presupuesto final será más elevado, ya que las estimaciones hablan de una primera inversión de 2,7 millones de euros para esta primera parte de la zona verde, ubicada en la zona de los lagos, junto a los campos de golf y encima de una bolsa de suelos para 812 viviendas libres (tipología minoritaria en Arcosur), y más de 18 millones de euros para la construcción de la totalidad del parque. De nuevo, las obras no tienen plazos marcados, aunque la intención de las administraciones es que el barrio esté completado en la próxima década.