Zaragoza ordena la continuidad de otros dos importantes pabellones y piscinas para evitar su cierre en pleno conflicto laboral

El conflcito por la amenaza de cierre en varios pabellones y piscinas municipales de Zaragoza afronta una semana decisiva. Este lunes, el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca ha firmado sendas órdenes de continuidad del servicio del Siglo XXI y del José Garcés, a unos meses de que caduque el contrato, siguiendo la estela de hace unas semanas, cuando hizo lo propio con los servicios de mantenimiento, taquillas y socorrismo de los CDM Alberto Maestro, Palafox y Tenerías. Todo ello, en pleno conflicto con la empresa responsable, la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (Imesapi-Salzillo), quien amenazó con cerrar estos tres últimos recintos el próximo 1 de mayo y con ejecutar un ERTE que afectaría a 50 trabajadores.

Esta UTE es también la responsable del Siglo XXI y del José Garcés y, al igual que en el Alberto Maestro, el Palafox y el Tenerías, también notificó al consistorio en febrero su intención de dejar de prestar el servicio, lo que supondría otro ERTE. De hecho, la empresa tiene la intención de recurrir la orden de continuidad que firmó el ayuntamiento hace unos días al considerar que los nuevos precios, que estarían vigentes hasta que se convoque el nuevo concurso, no se ajustan a las nuevas realidades laborales.

Es más, la dirección de la UTE, que ya ha recibido de forma oficial la orden de continuidad para el servicio de esos tres CDM y que en los próximos días recibirá igualmente la del Siglo XXI y el José Garcés, mantiene programada para este martes una nueva reunión para abordar el primer ERTE, tan solo unas horas después de intentar llegar a un acuerdo con el ayuntamiento.

Imesapi y Salzillo, curiosamente, también son las responsables de los socorristas de hasta 12 piscinas municipales de verano, cuyo contrato también está a punto de caducar, aunque ya se ha licitado por 4,5 millones la nueva concesión y, hasta entonces, se ha firmado igualmente una orden de continuidad.

Incertidumbre e inquietud en la plantilla

Mientras tanto, los trabajadores siguen en un estado de incertidumbre e inquietud, ya que aseguran no tener ninguna noticia desde la empresa, con la que mantienen un conflicto laboral independiente desde hace años. Y es que la plantilla que se encarga de los servicios de mantenimiento, control de accesos y socorrismo de los Centros Deportivos Municipales, que ahora el ayuntamiento prorroga de forma "forzosa" al considerarlos "esenciales", está subrogada, por lo que hay empleados con más de dos décadas de antigüedad.

Acceso a las piscinas Alberto Maestro de Zaragoza. / Rubén Ruiz

Y es ahí donde está el otro litigio abierto con la UTE. En ese sentido, el pasado 9 de marzo el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza dictó un auto en el que desestimaba las reclamaciones sobre los pluses de antigüedad interpuestas por otra de las gestoras, Serveo, ante el que ya no cabe recurso y que por tanto es firme.

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De esta forma, estos trabajadores han visto consolidada una reivindicación con la que llevan años y que incide en que no pueden existir dobles escalas salariales, por lo que deben percibir una serie de cantidades que se les adeudan y que, según aseveran, siguen esperando. "Hay al menos cuatro trabajadores sí tienen reconocido ese plus (de antigüedad), mientras otros en la misma situación no lo están cobrando. Parte del dinero está incluso consignado en el juzgado sin haberse abonado completamente", explican desde la plantilla de uno de los centros en conflicto, señalando directamente a la empresa formada por Imesapi y Salzillo.