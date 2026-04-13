Zaragoza lanza la nueva operación asfalto (y también depende del estrecho de Ormuz): estas son todas las calles beneficiadas

Zaragoza contará este verano con una nueva operación asfalto destinada a mejorar la situación del firme en la ciudad. La alcaldesa Natalia Chueca ha anunciado este lunes que se ha aprobado una partida de un millón de euros con la intención de intervenir en zonas degradadas en todos los barrios. "Seguimos con una planificación permanente a lo largo de los años realizando un fuerte esfuerzo para compensar el deterioro que se arrastra desde el año 2019 fruto del déficit de inversión de los Gobiernos anteriores", ha indicado.

Chueca ha defendido que en sus años al frente del Ayuntamiento de Zaragoza "se ha multiplicado por cinco la superficie asfaltada anual" detallando que las operaciones de mejora se tratarán de realizar durante los meses de verano para evitar molestias a la ciudadanía. Esto implica también desarrollar los trabajos durante el día, de forma que se reduzcan los ruidos de las maquinarias de asfaltado.

Por otro lado, la operación de mejora de las pavimentaciones en la ciudad va a verse encarecida por las convulsiones asociadas a la guerra en Oriente Medio. Chueca ha señalado que al ser el asfalto un derivado del petróleo ya se ha constatado un incremento en el precio del 30% lo que va a obligar a ajustar el número de calles que se podrán intervenir. Por el momento se calcula que sean 36 viales los beneficiados por la medida. "Los técnicos municipales ya estudian el posible incremento de precios derivados de los conflictos internacionales para aumentar, en caso necesario, los fondos de este contrato ha dicho la regidora, dado que “el compromiso es ejecutar todas las calles propuestas e incluso reforzar aun más la política de mantenimiento, conservación y asfaltado de las calles de la capital”.

La cuestión presupuestaria también está presente en la necesidad de intervenir en los baches que han aparecido en los últimos meses debido a las lluvias torrenciales previas a la primavera. La intención del consistorio que realizar modificaciones de crédito para compensar el exceso de socavones.

Según la información facilitada por el área de Urbanismo, en 2025 las brigadas de conservación de infraestructuras realizaron 772 servicios en toda la ciudad para arreglar un total de 3.938 baches. Se utilizaron hasta 439,22 toneladas de asfalto caliente y otras siete de frío.

Además, en cuanto a operaciones especiales de mejora, Zaragoza acumula ya 360.000 metros cuadrados reasfaltados gracias a la actuación en 240 calles, a las que habría que sumar las de los polígonos. En total, van a ser 9,5 millones los invertidos para mejorar el firme de las vías.

Las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica serán El Rabal, con 4.753 m², seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 m², Delicias con 2.599 m² y Oliver Valdefierro con 2.598. Les siguen San José, con 2.319 m², Centro con 2.197 m² y Torrero con 2.003 m².

La relación de calles propuesta se ha hecho "de la manera más equilibrada y racional posible" conforme a las necesidades expresadas por cada una de las Juntas Municipales y Juntas Vecinales que componen la totalidad de la ciudad, en lo que se refiere a su suelo urbano consolidado, y el análisis posterior de los técnicos municipales.

El listado completo por distritos de las actuaciones propuestas para la Operación Asfalto 2026 es el siguiente:

Casco Histórico

• Antonio Agustín – entre Coso y Cadena

• Policarpo Romea – entre Coso y Antonio Agustín

Centro

• Uuncastillo – entre Tenor Fleta y n.º 19

• Tomás Zumalacárregui – entre A. Domenech y Gil de Jasa

• Arzobispo Domenech – entre Zumalacárregui y Avda. Goya

• Gil de Jasa – entre Alar del Rey y Zumalacárregui

Delicias

• Avenida de Madrid – Entre Roger de Flor y Galán Bergua (Vía de Servicio)

• Jordana – Entre Terminillo y Delicias; y entre Pedro de Luna y Sangenis

• Bolivia – entre Pedro de Luna y Sangenis; entre Pº Calanda y San Roque; y entre Inglaterra e Izuzquiza

Universidad

• Juan José Rivas – Entre San Juan de la Cruz y M. Barbasán

• Plaza San Francisco – Entre A. Pique y La Salle

San José

• Nuestra Señora del Agua – Entre Lapuyade y Gárate

• Escultor Lobato – Completa

Las Fuentes

• Azorín – Completa (Semicalzada lado impares)

• Silvestre Pérez – entre n.º 7 y Salvador Minguijón

LA ALMOZARA

• Berna – entre Luxemburgo y P. Gargallo

• Oslo - Completa

Oliver-Valdefierro

• Marconi – Completa

• Homero – entre Marconi y Madre barat

• Madre Barat – entre A. Nobel y Homero

• Luis Pasteur – entre P. Aranda y Homero

• Teodora Lamadrid – entre Laguna Azorín y Fray Luis de León

• Fray Luis de León – entre T. Lamadrid y M.J. Bosqued

• Vega - Completa

Torrero

• Plaza Gallud – Completa

• Hogar Cristiano – Completa

Actur-Rey Fernando

• Rafael Alberti – entre n.º 8 y Flora Tristán (aparcamiento)

• Jorge Manrique – entre P. Neruda y n.º 8 (entrada)

El Rabal

• Río Piedra – Completa

• Somport – entre San Juan de la Peña y Monte Perdido

• Marqués de la Cadena – Semiglorieta ubicada frente a C/ Velilla de Ebro

• Ricardo del Arco – entre Arquitecto Lafiguera y D. Agudo

Santa Isabel

• Avenida Santa Isabel – Entre n.º 29 y glorieta sobre Z-40

Distrito Sur

• Avenida de la Ilustración – Glorieta situada entre J.A. Badín y M.G. Jovellanos

Miralbueno

• Las Palmeras – entre n.º 49 y Los Almendros

• Los almendros – Completa