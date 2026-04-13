Zaragoza renueva 360.000 metros cuadrados de asfalto en tres años: el cambio urbano en cifras

El PP está convirtiendo la adecuación y reforma de sus calles en una seña de identidad en Zaragoza. Jorge Azcón inició una operación calles, avenidas y plazas que heredó Natalia Chueca y que ha ampliado a arterias tan importantes como el Coso o la plaza San Miguel. Una política basada en mejorar la escena urbana de la ciudad devolviendo el espacio a los peatones y reverdeciendo -más o menos- las calles.

Según los datos facilitados por el área de Urbanismo, el mandato de Chueca acumula ya 360.000 metros cuadrados reasfaltados gracias a la actuación en 240 calles, a las que habría que sumar las de los polígonos. En total, van a ser 9,5 millones los invertidos para mejorar el firme de las vías. Entre otras, ha terminado uno de los proyectos que inició Azcón, como es la renovación de la avenida Navarra, ahora con espacios verdes y zonas de juegos. También cambió por completo la calle Manifestación y ha impulsado la reforma de la transitada avenida Valencia donde las máquinas llevan días trabajando. En pocos días comenzarán también en la calle más universitaria de la capital, como es Pedro Cerbuna.

La cifra casi alcanza la de Azcón, que en sus cuatro años de alcalde mejoró el firme de 372.000 metros cuadrados de 231 calles, principalmente en el año 2022. El ahora presidente en funciones inició la peatonalización de algunas calles y apostó por terminar proyectos sin acabar, como la prolongación de Tenor Fleta. En su hemeroteca aparece la reforma de las plazas Santa Engracia y Salamero o las calles Predicadores, Feliz Latassa, Sixto Celorrio o Reina Fabiola.

Estado de las obras en la avenida Valencia. / JAVIER RIO

Echando la vista todavía más atrás, y por comparar con gobiernos de otro color, Pedro Santisteve, durante su mandato, destinó 3,2 millones a mejorar el firme de las calzadas de la capital. En total, las brigadas actuaron en 70 calles de la ciudad. Menos incluso invirtió Juan Alberto Belloch en su última etapa, con 1,5 millones reservados al mantenimiento con actuaciones puntuales.