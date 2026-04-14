Adiós definitivo a Plaza Imperial: comienza la demolición del antiguo centro comercial de Zaragoza

Plaza Park Zaragoza da un paso decisivo con el inicio de las obras de demolición del antiguo centro comercial Plaza Imperial, que dieron comienzo este lunes 13 de abril. Este hito marca el arranque efectivo del desarrollo del nuevo parque comercial, uno de los principales proyectos comerciales en marcha en Aragón.

La actuación contempla la demolición total del antiguo complejo, con una superficie de 71.695 m², así como una demolición selectiva en la zona de ocio y restauración, que abarca 20.496 m². Los trabajos, que tendrán una duración estimada de seis meses, han sido adjudicados a AG Construcciones Arribas Gozalo S.A.

En línea con criterios de sostenibilidad, el proyecto prevé la valorización en obra de los residuos pétreos generados durante la demolición, que serán reutilizados posteriormente en la fase de construcción del nuevo parque.

Inicio inmediato de las obras del nuevo parque

Una vez finalizada la demolición, el desarrollo de Plaza Park Zaragoza continuará de forma inmediata, con el inicio de las obras de construcción. El proyecto contará con una inversión global de 56 millones de euros y una superficie comercial de 37.700 m², configurándose como un nuevo referente comercial y de ocio para la ciudad.

El nuevo parque combinará una oferta de retail, ocio y restauración adaptada a las nuevas tendencias de consumo, con operadores nacionales e internacionales y espacios diseñados para mejorar la experiencia del visitante.

Los camiones ya están en los alrededores de Plaza Imperial / PLAZA PARK

Un proyecto de regeneración urbana

David Mendez, asset manager del activo, de Amalthea Retail, señala: “El inicio de esta demolición marca un hito fundamental, dejamos atrás la estructura obsoleta del antiguo centro comercial Plaza Imperial para abrir paso a un complejo de vanguardia, Plaza Park Zaragoza. Este proyecto no solo revitalizará la zona, sino que transformará la experiencia de compra y ocio con un enfoque sostenible e innovador, una nueva generación de parque comercial y de ocio, mucho más dinámico y rentable.”

Plaza Park Zaragoza supondrá un importante impulso económico y social para la ciudad, con la creación de 350 empleos durante la fase de construcción y más de 1.000 puestos de trabajo estables una vez entre en funcionamiento. Además, el proyecto contribuirá a dinamizar el tejido comercial local, atraer nuevas marcas y consolidar Zaragoza como un destino de compras y ocio a nivel regional.

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Trabajos de demolición / PLAZA PARK

Equipo y desarrollo

El proyecto cuenta con un equipo especializado liderado por Tecnia (Project Management e Ingeniería), Sicilia y Asociados SLP (Arquitectura), Bayo y García Arquitectos Técnicos SLP (Arquitectura Técnica), Amalthea Retail (Asset & Property Management) y ERV Link, responsable de la comercialización, actualmente en fase avanzada.