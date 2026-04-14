El barrio de Santa Isabel estrena una calle para unir dos partes del distrito: "No nos gustan los muros"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto este martes la prolongación de la calle Oeste en el barrio de Santa Isabel tras una inversión de 980.507 euros, una actuación que mejora la movilidad de vecinos y vehículos en la zona. Las obras han respondido a las demandas de los vecinos, que veían interrumpida la conexión en el barrio. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha bromeado explicando que a los concejales "no les gustan los muros" ni las divisiones "Antes de la transformación aquí había un muro como esos que solamente le gustan a Sánchez, pues a nosotros lo que nos gusta es ponernos de acuerdo y trabajar por el bien de los vecinos porque es así cuando, realmente, conseguimos mejorar la vida de las personas", ha explicado-

Los trabajos en Santa Isabel han permitido urbanizar un espacio antes ocupado por terrenos agrícolas y conectar la calle Oeste con la calle de la Iglesia, junto al colegio La Concepción. El proyecto ha supuesto la creación de un nuevo eje urbano de 130 metros de longitud y más de 3.000 metros cuadrados de superficie, con una calzada de 3,5 metros, zonas de aparcamiento y aceras accesibles dotadas de baldosas podotáctiles para mejorar la seguridad peatonal.

Un cambio significativo que se está repitiendo en otras zonas de Zaragoza con actuaciones "muy importantes" en todos los barrios" para dejar claro que "los hechos y los datos constatan que nunca antes se había invertido tanto en Zaragoza". Además de la mejora de la circulación, la intervención ha incorporado nuevos servicios urbanos como la renovación de la red de abastecimiento, la instalación de saneamiento y alumbrado público, así como la creación de espacios estanciales y zonas verdes.

Entre estas actuaciones destaca la habilitación de un área ajardinada con césped y arbolado, una zona central con bancos, fuente y papeleras, y un espacio con aparatos biosaludables dirigido a personas mayores, con una inversión adicional cercana a los 50.000 euros.

Chueca ha insistido en que la actuación en Santa Isabel trata de dar respuesta una “reivindicación vecinal histórica” y ha enmarcado el proyecto en los acuerdos presupuestarios alcanzados con Vox, por lo que ha destacado la importancia de la colaboración entre grupos municipales para impulsar actuaciones en los barrios. De hecho, la concejal ultra Eva Torres ha defendido la necesidad de “poner el foco en los barrios” para atender problemas como la seguridad, el mantenimiento o la limpieza.

Chueca ha recordado que el diseño de esta obra comenzó en 2022 cuando había un terreno con un muro que separaba a los vecinos de Santa Isabel e impedía la circulación de forma que se ordenó la expropiación de este terreno con un valor de 326.000 euros.