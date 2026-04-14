Comienza la transformación del mayor parque del Arrabal en Zaragoza: las máquinas dan inicio a diez meses de obras y afecciones

El parque Tío Jorge de Zaragoza ya está en obras. Este martes han entrado a trabajar las máquinas en la que será la mayor transformación en años de la zona verde más grande del Arrabal y las vallas ya delimitan la zona de actuación de la primera fase de un proyecto que significará el desembolso por parte del Ayuntamiento de más de siete millones de euros, atendiendo por fin años de reivindicación en el distrito.

Desde primera hora de la mañana la actividad ha comenzado en la parte más próxima al centro cívico y la entrada desde la plaza San Gregorio ya está cerrada al público, que tendrá a partir de ahora que dar un rodeo para entrar a los espacios aún abiertos a los usuarios. Se trata de una de las afecciones que ya empiezan a notarse con las obras en los más de diez meses de trabajos que quedan por delante, de manera que el nuevo parque Tío Jorge podrá estrenarse en febrero de 2027.

Las obras que ahora comienzan corresponden a la primera de las tres fases en las que se ha dividido la obra, tendrán un coste de 4,4 millones y se intervendrá en algunas de las zonas más transitadas del parque Tío Jorge, tales como el bulevar central, la plaza del Tío Jorge o las partes más próximas a las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio. Un total de 33.000 metros cuadrados que renovarán una quinta parte de esta zona verde, que cuenta con más de 15 hectáreas de superficie.

La fase 2 se centrará en la zona más próxima a la avenida Pirineos y la avenida Valle de Broto, con una reforma que creará un nuevo bulevar secundario y más zonas verdes que hasta ahora no existían. Y la tercera fase se localizará en los espacios centrales del parque y la renovación del lago, uno de los símbolos del parque Tío Jorge y en el que está previsto incluir nuevos equipamientos deportivos y más zonas de descanso.

No obstante, el proyecto de transformación del parque comienza con la fase más costosa porque incluye la renovación de la red de saneamiento y la reforma de un gran colector de casi 500 metros que cruza la zona verde, además de atajar los eternos problemas de inundabilidad que se producen con las tormentas, una de las quejas más importantes que históricamente han acompañado a la reivindicación vecinal.

La actuación incluye importantes novedades para el futuro, como la renovación de todo el pavimento, mobiliario y ajardinamiento; la creación de una nueva plaza, que se bautizará con el nombre Cinco de Marzo, que simboliza el escenario principal que tradicionalmente se ha usado para acoger la popular fiesta de la Cincomarzada; y la instalación de nuevos equipamientos deportivos como pistas de baloncesto y voleibol, un parque de mayores y una nueva zona de juegos infantiles, entre otras mejoras.