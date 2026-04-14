Croacia, Sicilia o Suiza: Zaragoza suma cinco nuevos vuelos chárter para el verano de 2026

El tiempo se acelera tras la Semana Santa y el verano está a la vuelta de la esquina. Los aragoneses andan eligiendo destino para sus vacaciones y los vuelos chárter suelen ser la opción elegida por muchos viajeros que apuestan por la comodidad de viajar desde el Aeropuerto de Zaragoza sin tener que perder tiempo desplazándose a El Prat o Barajas.

Durante las últimas semanas, las agencias de viaje y las compañías han terminado de cerrar los múltiples destinos a los que se podrá volar desde la capital aragonesa a partir de junio con alternativas para todos los gustos. Desde Garrapinillos están programados una veintena de chárter a varios países de Europa (Francia, Escocia, Hungría, Alemania) a los que se sumarán Jordania, Egipto y Turquía en otoño.

Los vuelos chárter se unen a la parrilla de vuelo donde ya se encuentran las rutas regulares de Ryanair, Volotea, Vueling, Wizz Air y Binter. Estas compañías recuperaron un par de destinos de sol y playa (Menorca y Palma) a principios de abril con la llegada de la temporada de verano. Los chárter tienen una gran popularidad entre los aragoneses, que han sufrido en los últimos años los duros recortes de Ryanair, inmersa en un sempiterno conflicto con Aena. Esto ha provocado el adiós de vuelos muy demandados como París, Lisboa, Santiago de Compostela entre otros.

Croacia, Italia, Suiza y Alemania

Desdezaragoza es el portal web con más información acerca de los vuelos chárter desde Zaragoza para este verano. La empresa ha confirmado en los últimos días hasta cinco nuevos viajes a organizados a partir de junio: Croacia, Eslovenia y Bosnia; Paisajes del Norte de Italia, Lagos, y Véneto; Alsacia, Selva Negra y Rhin; Bellezas de Suiza y Gran Tour Sicilia.

Croacia se ha puesto muy de moda en los últimos años y los zaragozanos podrán hacer un tour por todo el país más los vecinos Bosnia y Eslovenia del 7 al 14 de junio. El vuelo de ida conectará Zaragoza con Dubrovnik y tras pasar por Mostar, Rijeka, Liubliana, Split, Zadar o el Parque Nacional de Plitvice finalizará en Rijeka, un destino tradicional de sol y playa.

Panorámica de Dubrovnik / PIXABAY

Italia vuelve a ser un destino muy demandado por los chárter durante todo el año y en verano se contará con hasta tres conexiones. Las dos primeras (12 al 19 de julio y 9 al 16 de agosto) serán para conocer el norte de Italia con visitas a Padova, Ferrara, Bolonia, Módena, Milán, Lago dei Como, Lugano, Verona y final en Venecia. Para acabar el verano se podrá volar a Sicilia donde se hará un tour por toda la isla con paradas en Palermo, Ragusa, Siracusa y Catania entre otros puntos de interés turístico.

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Panorámica de Venecia / PIXABAY

Los otros dos destinos también estan estrechamente unidos ya que los viajeros compartirán el mismo vuelo a Mulhouse del 6 al 13 de septiembre. Por un lado, el viaje a Alsacia, Selva Negra y Rhin incluye visitas a Basilea, Colmar, Estrasburgo, Frankfurt, Heildelberg. Mientras, los que opten por Bellezas de Suiza partirán a Mulhouse, las catataras del Rhin, Zurich, Interlaken, Berna, Neuchatel y Ginebra.