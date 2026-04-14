Debate en el parque Bruil por su cierre nocturno: "La gente se acabará enfrentando por este tema"

Los bancos del parque Bruil de Zaragoza este martes ventoso de abril están más animados de lo habitual. Los paseadores de perros se reúnen en grupos y debaten. El motivo: el anuncio del cierre virtual (según los califica del ayuntamiento) de la zona verde para impedir el asentamiento de personas sin hogar y limitar el fenómeno del botellón. "Esto va a producir mal rollo, la gente últimamente está muy enfrentada, tanto por este tema como por todo lo que pasa en el mundo", responde con filosofía Emilio Gómez, vecino de la zona de toda la vida.

Entre los usuarios las respuestas y las posiciones ante el anuncio del control nocturno son variadas. "No lo veo necesario, vengo mucho y rara vez veo botellones, además no creo que las personas que no tienen un hogar se las pueda tratar de cualquier manera", indica José Luis Matano. Por el momento, la intención del consistorio es limitar la circulación nocturna estableciendo un horario en el que solo se permitirá cruzar por el recinto y pasear perros. Un sistema que ya se usa en lugares como el parque del Retiro de Madrid.

"Me molesta ver que gente sin educación invade cosas que son de todo, pero es verdad que muchos de ellos no tienen otra alternativa", indica Luis Sancho, otro de los vecinos que ha visto la evolución del parque en los últimos años. "Si no fuera por esta zona yo no hubiera tenido perro", indica mientras pasea entre las vallas que en la actualidad delimitan las distintas actuaciones de mejora que se están realizando. Plantación de árboles, de césped, renovación de bancos y zonas infantiles. "Estamos ante una pescadilla que se muerde la cola: por muchos que pongan horario o pasa la Policía Local constantemente para controlar o tienen que realizar un vallado completo, pues no están tomando medidas para acabar con el problema de fondo", asegura.

Hasta ocho asociaciones de vecinos han anunciado para el domingo una protesta de rechazo a la imposición de horarios. Al mismo tiempo, el colectivo vecinal Bruil-Aloy Sala-Tenerías asegura que este tipo de soluciones son fundamentales para que los vecinos "puedan seguir disfrutando de un espacio verde en condiciones óptimas, fomentando la convivencia y el uso responsable del entorno". Un debate que algunos zanjan con contundencia: "Si lo cierran toda la noche y no entra nadie mejor para todos, pues lo que hemos vivido aquí ha sido impresionante", afirma Anabela Monje.

De hecho, la presencia de un asentamiento de personas sin hogar durante más de un año está en el origen del conflicto. "Yo nunca he tenido problemas con ellos, pero existe mucha gente que no respeta nada", asegura Gómez. Otras de las personas que pasean a sus animales entre los trabajadores municipales repiten esta idea. Cuentan que acumulaban colchones, carros de la compra y hacían sus necesidades por los rincones, incluso en zonas infantiles.

"Lo importante es garantizar el bienestar de la gente, tanto de las personas sin hogar como de los vecinos", narra otro usuarios que ha llegado paseando desde Las Fuentes. "Sin embargo, está claro que cerrarlo es imposible, así que no sabemos lo que puede pasar, pero todo lo que hagan está bien para evitar follones", incide.

Las asociaciones que se oponen a la medida han pedido que el Ayuntamiento de Zaragoza "haga su trabajo y promueva soluciones habitacionales para que todas las personas que ahora mismo pernoctan y viven en la calle tengan alguna opción de futuro". Igualmente, han exigido unas zonas infantiles "de calidad", que sean "motivadoras e inclusivas".