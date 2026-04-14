El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza

El paisaje comercial de la calle San Miguel ha cambiado de forma significativa en los últimos meses. El local que durante más de ocho décadas ocupó Ude Educativos, un negocio especializado en material escolar fundado en 1944, vuelve a tener actividad con una propuesta completamente distinta. En su lugar se ha instalado Sqrups, una cadena de supermercados outlet que ha ganado presencia en Zaragoza hasta sumar ya cuatro establecimientos.

Hasta hace poco, el nombre Sqrups resultaba desconocido para buena parte de los zaragozanos. Sin embargo, su expansión ha sido rápida, apoyada en un modelo basado en la venta de productos de primeras marcas a precios reducidos. Los descuentos, que pueden alcanzar el 80%, se explican por el origen de los artículos: excedentes de producción, cambios de imagen, liquidaciones o ajustes de stock. También incluyen productos con fechas de consumo próximas, siempre dentro de los estándares de calidad.

La oferta supera las 1.600 referencias y abarca desde alimentación hasta artículos de limpieza, higiene personal, papelería o productos para el hogar. A diferencia de los supermercados tradicionales, el surtido no es fijo. La rotación constante hace que muchos productos permanezcan en tienda solo unos días, lo que convierte cada visita en una experiencia distinta.

El formato del establecimiento refuerza esta idea. Los artículos se presentan en grandes contenedores o arcones que facilitan una compra rápida, centrada en encontrar oportunidades más que en seguir una lista cerrada. Este enfoque ha contribuido a atraer a un público cada vez más amplio, especialmente en un contexto de mayor sensibilidad al precio.

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La llegada al centro de Zaragoza no es un hecho aislado. En los últimos años, cadenas como Primaprix, Pepco o Normal han ganado terreno en zonas comerciales clave, reflejando un cambio en los hábitos de consumo. El desembarco de Sqrups en San Miguel se enmarca en esta tendencia y evidencia la transformación del comercio urbano, donde los formatos de descuento ganan protagonismo frente a modelos más tradicionales.