Mejoras en los caminos de Garrapinillos y Monzalbarba: cinco días de actuación intensiva para evitar baches
Los trabajos se centrarán en tramos con un mayor nivel de deterioro para garantizar la correcta movilidad de los vecinos de los barrios rurales
El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un plan de actuación intensiva de cinco días para el bacheo en los barrios rurales de Garrapinillos y Monzalbarba con una inversión de 45.000 euros. El servicio de Conservación de Infraestructuras ha desplegado una brigada de ocho operarios especializados que trabajará entre las 8 y las 18 horas durante esos cinco días para eliminar socavones y mejorar la seguridad vial en los tramos con mayor nivel de deterioro.
Los trabajos han comenzado en Garrapinillos con actuaciones en la carrera de la Herradura, el camino de Casetas y el primer tramo del camino del Cuenco. Este miércoles la brigada continuará en el camino del Cuenco y en el camino Puente Clavería —en los tramos comprendidos entre camino Jordán y La Frondosa, y entre Torre Abejeros y Torre Medina—, con ocupación parcial de calzada y paso garantizado en ambos sentidos mediante señalistas, según han informado fuentes municipales.
Entre el miércoles y el jueves las actuaciones se extenderán al camino de las Moreras, con ocupación parcial entre el número 100 y el camino Zamoray. El viernes el operativo se trasladará a Monzalbarba para intervenir en el camino de la Quinta y el camino de la Estación, con lo que concluirá esta fase del plan.
El Servicio de Conservación ha señalado que el ritmo diario dependerá de la densidad de baches y de la profundidad de los desperfectos, priorizando la calidad de la reparación para garantizar su durabilidad. Las actuaciones están coordinadas con las alcaldías de barrio.
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