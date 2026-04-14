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Natalia Chueca ante las restricciones en el parque Bruil: "Vamos a valorar si es necesario un cierre físico "

La alcaldesa de Zaragoza insiste en que la medida responde a la petición de los vecinos y espera que con "buena voluntad y vigilancia" se evite la presencia nocturna en el interior de la zona verde

El parque Bruil presenta en la actualidad un vallado perimetral por las obras de rehabilitación.

El parque Bruil presenta en la actualidad un vallado perimetral por las obras de rehabilitación. / Pablo Ibáñez

David Chic

David Chic

Zaragoza

La regulación nocturna del parque Bruil cuando reabra sus puertas sigue generando polémica en Zaragoza. La decisión ha molestado a gran parte de las asociaciones vecinales de la ciudad, a pesar de que la alcaldesa, Natalia Chueca, insiste en que se ha tomado atendiendo a la solicitud de los residentes en la zona. "Hemos hecho lo que intento hacer siempre: escuchar las peticiones de los vecinos, pues son los que conocen las necesidades de su entorno más cercano", ha considerado este martes.

Chueca ha repetido que esta prohibición a permanecer en la zona verde durante las noches busca evitar que se repita "lo vivido en el pasado" cuando el parque se había convertido en un asentamiento de personas sin hogar. Para la alcaldesa la medida de cierre nocturno se inspira en el modelo de otros parques en muchas ciudades de España "para mejorar la seguridad". El principal ejemplo es el Retiro de Madrid, que cuenta con verjas y puertas establecidas por todo el perímetro.

De hecho, una vez decidido que se regularán los accesos, en el consistorio están debatiendo la forma más eficaz de lograr que se cumpla. "De momento se plantea un cierre virtual y habrá que valorar si será necesario un perímetro físico que facilite ese cierre", ha expresado Chueca. Así, "de forma inmediata" tras el decreto que se ha firmando se pondrán "cadenas" en los accesos así como señales que informen de los horarios de uso.

La alcaldesa ha señalado que en estas primeras semanas desde la inauguración de las obras de mejora no hará falta un cierre "a cal y canto" al considerar que con "buena voluntad y vigilancia" se podrá comunicar y pedir a las personas "que cumplan la normativa y que si entran del parque fuera del horario establecido salgan del mismo". Recaerá en manos de la Policía Local el hacer cumplir esta nueva norma que en la ciudad solo tiene el precedente del parque de Delicias.

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Ahora es tiempo de esperar si la regulación es eficaz para devolver la tranquilidad al distrito. "Hemos intentado que una vez realizado el saneamiento del parque los vecinos puedan disfrutar en las condiciones de seguridad y salud que es de desear en cualquier parte público de Zaragoza", ha señalado Chueca durante la inauguración de una nueva calle en Santa Isabel.

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