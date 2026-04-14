Una nueva temeridad la AP-68 en Zaragoza: un conductor se cruza tres carriles sin intermitente y por línea continua

Una maniobra temeraria captada en vídeo ha vuelto a poner el foco en la seguridad vial en Zaragoza. La escena, de apenas cuatro segundos, ha sido grabada por la cámara de a bordo de un vehículo que circulaba con normalidad por la AP-68, una de las principales vías de conexión del entorno.

En las imágenes se observa cómo el conductor que graba avanza correctamente por el carril derecho cuando, de forma repentina, un turismo de color oscuro irrumpe a gran velocidad. El vehículo adelanta por el carril izquierdo y, en una maniobra brusca, se cruza de manera prácticamente inmediata hacia la salida, atravesando no uno, sino dos carriles.

La acción resulta especialmente peligrosa por varios factores. Por un lado, el conductor apenas señaliza la maniobra, activando el intermitente de forma tardía. Por otro, realiza el giro en un punto en el que la línea continua ya había desaparecido, pero con una trayectoria y velocidad que dificultan cualquier reacción del resto de usuarios de la vía. El resultado es una incorporación forzada hacia la salida en dirección a la N-245 que podría haber terminado en accidente.

El vídeo ha sido difundido por la popular cuenta de Instagram @dashcams.esp, especializada en recopilar situaciones de riesgo al volante, y ha generado numerosos comentarios entre conductores que denuncian este tipo de comportamientos. "Algunos circular como si estuvieran en un circuito" o "el intermitente fue un error, pide disculpas" son algunos de los que tiene este post en redes en tono humorístico. La reacción de una de las usuarias dentro del vehículo que de forma anónima adjuntó este vídeo a esta cuenta de Instagram es de claro asombro: "¡Hala, hala, hala!, eso sí, sin tiempo de reacción ni de pitar al infractor.

Este episodio vuelve a evidenciar los riesgos que se producen en autovías como la AP-68, donde la alta velocidad y las decisiones precipitadas pueden multiplicar el peligro. Aunque se trata de vías diseñadas para una circulación fluida, no son pocos los conductores que exceden los límites permitidos o realizan maniobras agresivas, especialmente en tramos de incorporación y salida.

Noticias relacionadas

La Dirección General de Tráfico y otras autoridades insisten en la importancia de anticipar las maniobras, respetar la señalización y mantener una conducción prudente para evitar situaciones que, como esta, pueden tener consecuencias graves en cuestión de segundos.