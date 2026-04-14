El PSOE propone incentivos fiscales en Zaragoza para que las oficinas se instalen en locales vacíos y dejen sus huecos para vivienda

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto la creación de incentivos fiscales para trasladar oficinas ubicadas en viviendas a locales vacíos con el fin de liberar pisos para uso residencial y dar respuesta a la creciente falta de vivienda asequible, una medida que, desde el Gobierno del PP aseguran que ya está contemplada en la normativa.

La iniciativa, presentada por la concejala socialista Ros Cihuelo, busca activar una “alianza ciudadana” que permita reactivar barrios y ofrecer soluciones a corto plazo, basándose en las estimaciones que cifran entre 5.000 y 7.000 las viviendas destinadas a uso profesional, por lo que trasladar solo un 10% de esa actividad permitiría liberar cientos de pisos en pocos meses.

La propuesta incluye bonificaciones fiscales en impuestos como el IBI, el ICIO y tasas municipales, así como el impulso del programa ALZA para fomentar el alquiler asequible. También contempla ayudas para la adecuación de locales, reducciones en licencias urbanísticas y estímulos en el IAE.

Además, se plantea la elaboración urgente de un censo de viviendas con uso profesional, siguiendo ejemplos como el de Gijón, para dimensionar el problema y aplicar medidas eficaces.

Cihuelo ha anunciado que solicitará la comparecencia del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, para abordar la situación, recordando que el precio del alquiler ha subido cerca de un 9% en el último año y supera los 11,5 euros por metro cuadrado, mientras la oferta ha caído un 14%.

Desde el PSOE defienden que este sistema de incentivos, “y no de imposiciones”, permitirá dinamizar la economía, reducir locales vacíos y aumentar la vivienda disponible, contribuyendo a contener los precios. “La propuesta no enfrenta a ciudadanos, sino que busca que todos formen parte de la solución”, ha señalado Cihuelo, quien ha subrayado que cada vivienda liberada y cada local reactivado supone una oportunidad para revitalizar Zaragoza.

Propuesta beneficiosa

En respuesta, el concejal de Urbanismo ha recordado que este asunto “ya se trató en comisión”, donde el propio Gobierno municipal trasladó su disposición a estudiar iniciativas concretas y ha criticado al grupo socialista por dar ruedas de prensa pero no haber trabajado en una propuesta de la que el Gobierno municipal sigue a la espera.

Serrano ha subrayado además que muchas de las medidas planteadas ya están contempladas en la normativa urbanística vigente. En este sentido ha explicado que el Plan General permite tanto la transformación de locales vacíos en viviendas como el traslado de oficinas y despachos, una modificación impulsada desde 2022 que ya ha dado resultados, con cerca de 400 viviendas generadas, lo que demuestra que es una iniciativa que “ha funcionado”, por lo que ha animado al PSOE a concretar sus planteamientos con un “espíritu constructivo”, asegurando que el Gobierno estudiará cualquier propuesta que resulte beneficiosa para los vecinos.