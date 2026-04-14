¿Cómo será el 'cierre virtual' del parque Bruil? Horarios, multas y nuevas normas

El Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando en un decreto para regular con horarios el uso del parque Bruil de Zaragoza. El objetivo del consistorio es evitar que permanezca gente en su interior durante la noche para frenar los asentamientos de personas sin hogar que se habían instalado en su interior debido a la cercana presencia del albergue. El documento inicial se basa en las ordenanzas que regulan las zonas verdes de la ciudad y la convivencia cívica y se contemplan multas de entre 50 y 500 euros por no cumplir con las nuevas reglas. En el caso de sanciones muy graves pueden aumentar a los 750 euros.

La intención del consistorio es que el control nocturno, que correrá a cargo de la Policía Local, esté en vigor en menos de quince días. Para eso será necesario esperar a que terminen los trabajos de rehabilitación del las zonas verdes y el mobiliario emprendido en los últimos meses. También se están ultimando mejoras en los riegos y áreas infantiles. Al mismo tiempo, se ha procedido a una intervención sanitaria en todo el recinto.

En términos generales, con el nuevo decreto (que todavía no es firme) impedirá permanecer dentro del Bruil en un horario que irá, de domingo a jueves, ambos inclusive, desde las 24.00 horas y las siete de la mañana. Y los viernes, sábados y vísperas de días festivos entre la 1.30 horas y las siete. Al menos esa es la intención inicial, pues estas franjas aún no están definidas al 100% y su aplicación estará vinculada a la actividad del quiosco del propio parque que entrará en funcionamiento próximamente. También podrían variar en función de la actividad pública que se desarrolle en su interior, puesto que no se impedirán los paseos de animales o atravesar la zona fura de las franjas previstas. En cualquier caso, las personas que permanezcan dentro fuera del horario establecido serán requeridas para abandonar el recinto y sobre todo a desmontar cualquier tipo de campamento.

Tiendas de campaña

Según está estipulado en las normas de comportamiento en Zaragoza, permanecer o entrar en un parque cerrado se considera una desobediencia a las normas de uso que generalmente se clasifica como una infracción leve. Por el momento para el parque Bruil no se contempla la instalación de un vallado especial que abarque todo el perímetro.

De forma paralela la ordenanza recoge que salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto, no se permite en Zaragoza "acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados, practicar camping o establecerse con alguna de estas finalidades, cualquiera que sea el tipo de permanencia". La realización de tales conductas se califica como infracción leve, sancionada con multa de entre 50 y 250 euros.

En el caso del tipo de campamentos de personas sin hogar que ahora se quieren regular ya se dispone que se prohíben especialmente "las acampadas en las vías y espacios públicos que carezcan de la correspondiente autorización, y que, teniendo en cuenta las características de las instalaciones utilizadas y su permanencia temporal, puedan calificarse como asentamientos". En este caso la infracción será grave, sancionándose con multa de entre 251 y 500 euros.