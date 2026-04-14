Estos son los barrios de Zaragoza con más problemas de okupación

La asesoría jurídica gratuita puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza para atender a personas afectadas por la ocupación ilegal ha gestionado 510 casos desde 2021. La mayoría de las consultas, nueve de cada diez, están relacionadas con viviendas particulares, mientras que los distritos de Casco Histórico y Delicias, junto a San José, figuran entre las zonas más afectadas.

Este servicio municipal, gestionado por profesionales del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ), tiene como finalidad orientar a la ciudadanía y prestar apoyo legal ante situaciones vinculadas a la ocupación ilegal.

Solo en el primer trimestre de 2026 se han contabilizado 21 nuevos casos. De ellos, 18 corresponden a propietarios y 3 a vecinos perjudicados por las consecuencias derivadas de estas ocupaciones.

Según fuentes municipales, del total de consultas atendidas en este periodo, el 38% ya tenía un procedimiento judicial en marcha, en el 48% de los casos se facilitó asesoramiento para presentar denuncia y en el 14% restante no se iniciaron trámites.

En cuanto a la distribución territorial de los casos registrados entre enero y marzo, 19 consultas se localizaron en nueve distritos urbanos y otras 2 en barrios rurales. Casco Histórico, San José y Delicias concentraron el mayor número de expedientes en este arranque de año. Por tipología, 20 de los casos recientes estaban vinculados a viviendas particulares y uno a un local.

En el balance acumulado desde 2021, Casco Histórico, con 98 expedientes, y Delicias, con 95, concentran el 36,86 % de todas las consultas tramitadas. Les siguen Torrero-La Paz, con 38 casos; San José, con 31; Las Fuentes, con 28; y Oliver-Valdefierro, también con 28.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha señalado que la ocupación ilegal mantiene cifras similares a lo largo de los últimos años y ha advertido de que se trata de un problema que afecta a todos los barrios, con especial incidencia entre los vecinos más vulnerables.

Serrano también ha destacado el aumento de las peticiones de asesoramiento para iniciar denuncias y ha recordado que el ayuntamiento no tiene competencias para intervenir de forma directa, por lo que su labor se centra en la orientación y el acompañamiento jurídico de los afectados.

Con el objetivo de reforzar la información a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Zaragoza y el REICAZ han reeditado la Guía jurídica para los afectados por la ocupación ilegal, que se distribuye en centros cívicos y dependencias municipales.

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La publicación incluye cuestiones como la definición de ocupación ilegal, los protocolos de actuación, los costes y plazos de los procedimientos y los pasos necesarios para interponer una denuncia.