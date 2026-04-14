Los trabajadores mantienen su rechazo al erte en las piscinas de Zaragoza: "No descartamos judicializarlo"

El conflicto por la amenaza de cierre en varios pabellones y piscinas municipales de Zaragoza sigue en punto muerto. Tras la firma de las órdenes de continuidad por parte del consistorio de los servicios de mantenimiento, taquillas y socorrismo de los centros deportivos Alberto Maestro, Palafox y Tenerías este lunes salieron adelante las del Siglo XXI y del José Garcés, a unos meses de que caduque el contrato, dando más margen de maniobra a la negociación laboral en marcha. Así, se pretende evitar que se repita lo que está pasando con las tres primeras instalaciones en las que la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (Imesapi-Salzillo) quiere ejecutar el próximo 1 de mayo un erte que afectaría a 50 trabajadores y que la plantilla rechaza. Este mismo martes han mantenido una reunión que ha terminado sin acuerdo. "Desde UGT mantenenos nuestra disconformidad y la intención de judicializarlo", indican.

Los trabajadores se han emplazado a una reunión el próximo dia 22 de abril, por lo que consideran que a pesar de las dificultades la negociación "sigue abierta". Por el momento están pendientes de la impugnación que Imesapi-Salzillo han realizado de la orden de continuidad ante el Ayuntamiento de Zaragoza, puesto que reclaman una cantidad mayor para mantener el servicio en las condiciones actuales. "Es una atrocidad que mantengan la propuesta de erte puesto que no se garantiza el funcionamiento de tres instalaciones tan grandes como las afectadas", explican. El servicio, según aseguran, es utilizado diariamente por miles de ciudadanos.

La actual gestora es conocedora de las órdenes de continuidad y este martes también ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza puesto que también son las responsables de los socorristas de hasta doce piscinas municipales de verano, cuyo contrato también está a punto de caducar, aunque ya se ha licitado por 4,5 millones la nueva concesión y, hasta entonces, se ha firmado igualmente la necesidad de que mantengan el servicio en vigor.

Falta de información

Los trabajadores por el momento lamentan no conocer las intenciones reales de los gestores de las piscinas, puesto que no reciben información del diálogo que están manteniendo con el Ayuntamiento de Zaragoza desde que a principios de febrero la empresa comunicara al Gobierno municipal su intención de no seguir con el servicio una vez finalizase el contrato. "No tiene sentido que mantengan este ERT argumentando que las órdenes de continuidad no han llegado en tiempo y forma", denuncian.

De forma paralela la plantilla tiene en marcha otro conflicto laboral con la UTE. Según recuerdan, el pasado 9 de marzo el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza dictó un auto en el que desestimaba las reclamaciones sobre los pluses de antigüedad interpuestas por otra de las gestoras, Serveo, ante el que ya no cabe recurso y que por tanto es firme. De esta forma, estos trabajadores han visto consolidada una reivindicación con la que llevan años y que incide en que no pueden existir dobles escalas salariales, por lo que deben percibir una serie de cantidades que se les adeudan y que, según aseveran, siguen esperando.