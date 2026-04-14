Zaragoza celebrará las Fiestas de Interpeñas de Primavera en Las Fuentes: charangas, jotas y cabezudos
La programación de Interpeñas para 2026 incluye cabezudos, charangas y actuaciones de jota, además de conciertos y sesiones de DJ, destacando la presencia de Los Gandules y tributos a artistas nacionales
Zaragoza vuelve a latir al ritmo de la música, la tradición y las ganas de calle con la llegada de las Fiestas de Primavera de Interpeñas, que este 2026 se celebran del 23 al 25 de abril en el recinto ferial de Las Fuentes. Una cita que, año tras año, se consolida como antesala festiva de los Pilares, pero con un ingrediente añadido que marca la diferencia: su coincidencia con San Jorge, Día de Aragón.
El 23 de abril no es una fecha cualquiera en la comunidad. Es una jornada marcada por el orgullo aragonés, las actividades culturales y el ambiente en las calles. Este año, además, el calendario juega a favor y permite fusionar la celebración institucional con una propuesta festiva pensada para todos los públicos.
Y es precisamente el tiempo otro de los factores clave, con temperaturas suaves y días más largos, Zaragoza se lanza a la calle. Terrazas llenas, paseos y un ambiente que invita a alargar los planes desde el vermú hasta bien entrada la noche. En ese contexto, Interpeñas se convierte en uno de los principales puntos de encuentro.
El programa combina tradición y ocio contemporáneo, en el que no faltarán los clásicos cabezudos y la charanga, que recorrerán el recinto en varias jornadas, ni las actuaciones de jota, que mantienen vivo el folclore aragonés en un entorno festivo. Pero junto a ello, la música actual toma protagonismo con conciertos, tributos y sesiones de DJs que transformarán el espacio en una gran pista al aire libre.
Entre los nombres más esperados destaca el humor irreverente de Los Gandules, habituales en este tipo de celebraciones y garantía de diversión. A ellos se suman espectáculos musicales, tributos a grandes artistas del panorama nacional y sesiones nocturnas que alargarán la fiesta hasta la madrugada.
El jueves 23, coincidiendo con San Jorge, se perfila como el día más completo, con actividad desde la mañana y una programación continua que mezcla tradición, música y ambiente festivo. El fin de semana, por su parte, estará más orientado al público joven, con conciertos y discomóvil.
Programación completa de las Fiestas de Interpeñas
Jueves, 23 de abril
- 11.30 horas. Cabezudos y charanga.
- 13.00 horas. Grupo de Jotas "La Fiera".
- 16.00 horas. Dj Carlos Almansa.
- 18.00 horas. Los Gandules.
- 20.00 horas. Fórmula Show.
Viernes, 24 de abril
- 20.00 horas. Trasteando, Tributo a Estopa y Melendi.
- 22.00 horas. Dj Albertin.
Sábado, 25 de abril
- 17.00 horas. Cabezudos y Charanga.
- 18.00 horas. Soniquete.
- 20.00 horas. RocknRolla.
- 21.30 horas. Tribaluxe Fluor Parti con Steve Lagarto.
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