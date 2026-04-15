Una de las avenidas más utilizadas de Zaragoza empieza a sufrir importantes afecciones al tráfico por las obras del Portillo

Las obras de reconversión de los antiguos suelos de la estación del Portillo en una gran zona verde avanzan a toda velocidad y estos días han iniciado un hito que afecta a una de las avenidas más utilizadas de Zaragoza, la de Anselmo Clavé, que conecta la confluencia con la avenida Goya y la de Valencia, esta última también en obras, con el entorno de Mayandía y el paseo María Agustín, principal vía de entrada al centro para miles de vehículos cada día.

Las excavadoras ya han abierto una zanja que ocupa la parte central de la calzada, donde se va a sustituir la tubería de grandes dimensiones que recorre esta céntrica avenida. Decenas de operarios trabajan dentro de un recinto vallado que ha ocupado casi todos los carriles existentes en esta vía, dejando solo uno por sentido para facilitar los desplazamientos cotidianos de los zaragozanos por este punto. Y es que suele ser esta la ruta alternativa para evitar los atascos en María Agustín y paseo Pamplona.

Y es que la reconversión de los suelos del Portillo no solo se están centrado en la enorme pastilla donde se ubica la antigua estación y el túnel ferroviario soterrado, donde los trabajos avanzan desde el principio de los trabajos, que comenzaron al inicio de 2026 y sigue cumpliendo plazos. Se trata de un proyecto de inversión valorado en casi 34 millones de euros que afecta a nueve hectáreas de terreno.

Tubería de grandes dimensiones que se está sustituyendo en la avenida Anselmo Clavé de Zaragoza, este miércoles. / Pablo Ibáñez

Las obras en Anselmo Clavé era desde el inicio un hito importante en esta obra, por las importantes afecciones al tráfico que comporta y porque obligará a miles de conductores a buscar vías alternativas. Aunque de momento se está absorbiendo esta afección sin grandes incidencias, aunque en horas punta se deja notar con una circulación muy lenta. De hecho, a la espera de que finalicen los trabajos, se recomienda evitar en la medida de lo posible el paso por este punto conflictivo, imprescindible para acometer la reconversión de los suelos más próximos a la avenida en un nuevo espacio que en el futuro servirá para alojar los usos terciarios de esta nueva zona verde y de ocio de Zaragoza.

De hecho, estos trabajos en la calzada coincidirán en breve con las obras de demolición del edificio de Correos en El Portillo, un inmueble condenado a un derribo que se acabó paralizando por la petición de algunos colectivos vecinales a Patrimonio de que se catalogara como Bien de Interés Cultural (BIC) a conservar. Ahora la dirección general dependiente de la DGA ya ha resuelto que no se debe preservar y las contratistas de la obra, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona y MLN, retomarán en breve las tareas preparatorias para su demolición. Y este retraso hará que coincida con las afecciones al tráfico por los trabajos en la calzada, si es que no se decide esperar para minimizar el impacto.

Mientras, avanzan las obras en Anselmo Clavé con la circulación garantizada en todos los movimientos posibles en el entorno, también en el acceso desde la calle Madre Sacramento, en dirección a General Mayandía, en un paso provisional que obliga a los vehículos a sortear el vallado que recorre prácticamente toda la avenida.