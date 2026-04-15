Ciudades españolas, como Zaragoza, se unen para liderar la movilidad urbana sostenible con el apoyo del BEI y la UE

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), a través de su área de asesoría EIB Advisory, y en colaboración con la Comisión Europea, ha puesto en marcha una asistencia técnica para impulsar la movilidad eléctrica y avanzar hacia la neutralidad climática en seis ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El objetivo es promover tanto la inversión en infraestructura de recarga como aumentar la incorporación de vehículos eléctricos a los sistemas de transporte urbano. Se estima que esta asistencia técnica permitirá a las ciudades definir sus necesidades de inversión en infraestructura de recarga y planificar su despliegue progresivo hasta 2030. El acuerdo respalda la integración de estrategias públicas y privadas, la identificación de mecanismos de financiación europea y el desarrollo de marcos contractuales innovadores, como las asociaciones público-privadas (APP), para facilitar proyectos de movilidad sostenible.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha distintas iniciativas transversales enmarcadas en su objetivo de ser una de las primeras 100 Ciudades Europeas Climáticamente Neutras en el año 2030. En concreto, la capital aragonesa dispone ya de 149 puntos de recarga para vehículos eléctricos distribuidos en casi 40 ubicaciones por toda la ciudad. El Consistorio puso a disposición los espacios de suelo público necesarios para su instalación, cuya explotación fue licitada en tres lotes actualmente explotados por Endesa XWay y Zunder.

Ayudas a los taxistas

Este ambicioso proyecto se complementa, entre otras acciones, con las ayudas directas al sector del taxi, buena parte de ellas centradas en la renovación de las 1.777 licencias de su flota para facilitar la sustitución por vehículos eléctricos, con hasta 10.000 euros de subvención por coche.

Zaragoza impulsa su posicionamiento como "Ciudad SandBox", favoreciendo entornos controlados de test para todo tipo de tecnologías y desarrollos I+D+i. Sirva como ejemplo una novedosa tecnología de carga eléctrica inalámbrica desarrollada recientemente por el Centro Tecnológico CIRCE, en el marco del proyecto europeo INCIT-EV, en el que participa el ayuntamiento. Esta innovación permitirá que los vehículos eléctricos se carguen sin cables, incluso en movimiento, lo que convierte a Zaragoza en un escenario clave para la investigación de sistemas de carga inductiva, tanto estática como dinámica.

Las ciudades participantes son miembros de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras de la Unión Europea y cuentan con la EU Mission Label. La asesoría está financiada por el InvestEU Advisory Hub. La puesta marcha de esta asistencia técnica ha tenido lugar hoy en una reunión en la que han participado representantes de las seis ciudades, de EIB Advisory y de la Comisión Europea.

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El acuerdo también tiene como objetivo identificar modelos replicables en España y Europa para impulsar el desarrollo de un ecosistema colaborativo entre administraciones públicas, sector privado y comunidad de expertos en el ámbito de la movilidad eléctrica y la neutralidad climática de las ciudades. Este enfoque conjunto permitirá acelerar inversiones, generar soluciones replicables y situar a las ciudades españolas a la vanguardia europea de la movilidad urbana sostenible.