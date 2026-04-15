El canal de aguas bravas de Zaragoza reabrirá en junio y acogerá una competición de inauguración en otoño

El canal de aguas bravas de Zaragoza inicia una nueva etapa. La instalación, tras su próxima adjudicación a la empresa Océano Atlántico abrirá, como mínimo, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con una programación que combinará actividad deportiva, ocio y formación.

Entre las disciplinas que se podrán practicar en su recorrido, que este miércoles ha sido evaluado por deportistas de primer nivel para adaptarlo a las exigencias actuales, destacan el slalom olímpico, el descenso en aguas bravas, el kayak polo o modalidades recreativas. El objetivo de la renovada concesión es atraer tanto a deportistas federados como a visitantes y familias. Además, se prevé la celebración de competiciones nacionales e internacionales, lo que reforzará la proyección de Zaragoza como referente en deportes de aguas bravas.

De hecho, tras la primera temporada, entrado el otoño, la instalación acogerá una competición deportiva que servirá como inauguración para su circuito deportivo oficial. Aunque el calendario oficial de este año ya se encuentra cerrado, la Federación Aragonesa de Piragüismo planea organizar una prueba en esos días con la presencia de deportistas olímpicos españoles e internacionales de primer nivel. El objetivo será utilizar esta actividad inicial para obtener los informes técnicos necesarios que permitan solicitar formalmente competiciones nacionales, como el campeonato o la Copa de España, de cara al próximo año, aprovechando que el calendario federativo de aguas bravas se extiende habitualmente desde febrero hasta noviembre.

Además del canal, el proyecto incorpora otros espacios como el pabellón del embarcadero, el alquiler de embarcaciones en aguas tranquilas y los espacios formativos en los bajos de la Torre del Agua, configurando "un complejo integral vinculado al deporte, el turismo activo y la formación", según ha destacado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante una visita al espacio. Asimismo, tras una serie de obras que se acometerán, también hay prevista la explotación de un bar.

En imágenes I Nueva etapa del Canal de Aguas Bravas de la Expo de Zaragoza / JOSEMA MOLINA

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Zaragoza culmina, según ha dicho, el proceso de recuperación de una instalación estratégica, apostando por un modelo de gestión eficiente y orientado al uso real, que permitirá dinamizar el parque del Agua y generar nuevas oportunidades deportivas, educativas y económicas para la ciudad.

El modelo de gestión incluye un canon concesional variable vinculado a los resultados de explotación, que puede alcanzar hasta el 40% de los beneficios, con un mínimo anual garantizado de 2.000 euros, lo que permitirá al Ayuntamiento recuperar parte de la inversión y asegurar la sostenibilidad del proyecto. EL consistorio destaca igualmente que el nuevo licitador se ha comprometido a invertir 530.022 euros para explotar este equipamiento.

"Después de años de abandono, de ser objeto de vandalismo, podemos decir que hemos recuperado este equipamiento que costó seis millones de euros a los zaragozanos", ha afirmado Chueca, quien ha añadido que Zaragoza no podía permitirse "seguir teniendo un equipamiento cerrado, deteriorándose y generando costes sin ningún retorno".

El presidente de la federación aragonesa, Manuel Palacín, ha destacado que su intención será disfrutar de una instalación que estaba hecha "durante muchísimos años y que no fue gestionada de una forma correcta", ofreciéndoles una gran ventaja a la hora de entrenar porque ya no será necesario desplazarse a Murillo, Graus o Fraga.

El canal es una infraestructura singular en Europa, comparable únicamente con instalaciones olímpicas como las de París o Londres. Tras años sin uso, el consistorio defiende que ha impulsado un modelo de gestión que garantiza su viabilidad y su aprovechamiento continuo. La adjudicación se realizará a una empresa del Grupo Océano Atlántico, cuya propuesta ha obtenido 93 puntos sobre 100 en el proceso de licitación, con una destacada valoración técnica. El contrato tendrá una duración de 20 años y contempla una inversión inicial de más de 530.000 euros para la puesta en marcha de las distintas áreas de actividad.