ESIC University celebra en Aragón el evento Generación ESIC para orientar a jóvenes sobre el futuro profesional

ESIC University da un paso decisivo en su relación con el territorio con la celebración, por primera vez en la comunidad, de Generación ESIC, el evento de orientación universitaria que la institución organiza con éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. La cita tendrá lugar en el Espacio Xplora de Fundación Ibercaja, un entorno concebido para la innovación y el aprendizaje, que acogerá a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional interesados en conocer las profesiones emergentes y las nuevas oportunidades formativas.

Hasta ahora, Generación ESIC había sido un referente nacional que Aragón observaba desde la distancia: auditorios llenos, ponencias inspiradoras, testimonios de profesionales y experiencias inmersivas que ayudaban a miles de jóvenes a descubrir su futuro académico y profesional.

Su llegada a la comunidad supone un salto cualitativo en la estrategia de ESIC University, que “refuerza así su compromiso con la orientación, la empleabilidad y el acompañamiento a los jóvenes aragoneses en un momento de profunda transformación del mercado laboral” en palabra de su director en Aragón, Antonio Sangó.

La celebración de Generación ESIC coincide con la nueva etapa universitaria de la institución en Aragón, tras su integración como centro adscrito a ESIC University. “Este curso, hemos ampliado nuestra oferta formativa a cinco titulaciones oficiales —Marketing, ADE, Datos y Analítica de Negocio, y dos dobles grados— diseñadas para responder a las necesidades reales del tejido empresarial aragonés. “Nos estamos adelantando al talento que Aragón va a necesitar en los próximos años”, afirma Antonio Sangó.

El evento en el Espacio Xplora permitirá a los estudiantes “conocer de primera mano estas titulaciones, así como las competencias más demandadas en sectores estratégicos como la automoción, la logística, la economía del dato o la inteligencia artificial”.

La jornada incluirá intervenciones breves y amenas, pensadas y dirigidas al público preuniversitario.

Nacho Simavilla (Casademont), Jimena Sosa (actual alumna de ESIC), Rogelio Chung (Lego), José Ramón Bendicho (Ibercaja) o Carla Acedo (Kentya Madrid y alumni ESIC) serán algunos de los ponentes.

Para ESIC Aragón, la elección del Espacio Xplora no es casual. El centro se ha consolidado como un punto de encuentro para la innovación educativa y la divulgación tecnológica, un entorno idóneo para presentar a los jóvenes aragoneses las profesiones del futuro y las habilidades que necesitarán para afrontarlas con éxito.

Con esta primera edición, ESIC refuerza su presencia en la comunidad y abre una nueva vía de colaboración con centros educativos, familias y empresas. La institución aspira a que Generación ESIC se convierta en una cita anual de referencia en Aragón, alineada con su misión de formar “buenos profesionales y profesionales buenos”, capaces de aportar valor a la sociedad y al tejido productivo.

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La llegada del evento a Aragón representa, en definitiva, un paso al frente en la apuesta de ESIC University por el talento joven y por el desarrollo económico y social del territorio.