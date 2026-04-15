Confirmado: multa de 200 euros por una maniobra muy habitual entre los conductores de Zaragoza

Zaragoza siempre ha sido conocida como una de las ciudades mejores conectadas y de las más ideales para vivir en toda la península ibérica. Decenas de líneas de bus y un tranvía se encargan de transportar y hacer transbordos con sus pasajeros para que puedan llegar más rápido a su destino. Sin embargo, y como es habitual en las capitales de las comunidades autónomas más grandes de España, el tráfico resulta caótico en ciertos distritos, algo muy frustrante y que causa nerviosismo entre los más de 100.000 vehículos que hay en la metrópolis zaragozana. Los fallos en carretera son algo que están a la orden del día y los usuarios al volante ya tienen marcadas en rojo muchas calles de la ciudad.

Es una zona habitual para los alumnos que tienen sus prácticas de conducir, por su cantidad de cuestas, calles encorvadas y señalizaciones 'escondidas' para que piquen y aprendan la lección rápidamente, aunque no sólo ellos cometen este fallo. Se trata del barrio de la Bombarda, un distrito situado entre Las Delicias y El Oliver que es una verdadera trampa para ratones para los turismos, motos y bicicletas, además de que en ciertas avenidas más estrechas o con un sólo carril pasan una o incluso dos líneas de autobuses, lo que dificulta todavía más según qué maniobras.

Hoy toca poner la lupa en la calle Biarritz, en un análisis hecho por la Autoescuela Bidasoa en sus redes sociales, un perfil muy frecuentado a hacer este tipo de contenido para aconsejar a futuros conductores de la capital aragonesa. El inicio del vídeo ya es un tanto enrevesado al verse varios coches, entre ellos una furgoneta, parados en doble fila en esta vía de dos carriles. A esto se le añade el paso de un autobús doble, aunque en seguida se despejan las dudas de que no está involucrado en uno de estos fallos más típicos.

A la hora de terminar la calle Biarritz esta se divide en dos, obligando a ir al alumno hacia la derecha o a la izquierda, por la calle Ramón J. Sender, el cual es el caso. Este giro planta al conductor en otra vía de dos carriles, pero con una cuestión importante que tener en cuenta: esta señal horizontal te obliga a mantenerte en el carril izquierdo, ya que después de atravesar el paso de cebra que viene a continuación se mantiene la línea continua.

En el estracto a analizar, la voz en off del vídeo publicado por la propia autoescuela aclara que este es uno "de los errores más comunes" no sólo de los aspirantes a sacarse el carnet de conducir, sino de los conductores habituales de la Bombarda. Muestra de ello es la infracción que comete el vehículo que tienen justo delante, que se precipita tras avanzar sobre el paso de peatones y se 'come' esta línea continua.

Potencial multa y/o pérdida de puntos

Ante este tipo de acciones, la DGT lo deja muy claro: cruzar o pisar una línea continua está considerado una infracción grave en la normativa de tráfico española. En la mayoría de los casos, esta conducta se sanciona con una multa de 200 euros, especialmente cuando se trata de un cambio de carril indebido o una invasión puntual de la línea sin poner en peligro a otros usuarios. Aunque no siempre conlleva la retirada de puntos, sigue siendo una conducta vigilada por su potencial riesgo.

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Sin embargo, cuando la maniobra implica un mayor peligro, como adelantar cruzando una línea continua o realizar giros prohibidos, la sanción se endurece. En estos casos, además de los 200 euros de multa, el conductor puede perder hasta 4 puntos del carnet, o 3 en determinadas maniobras como cambios de sentido indebidos. La DGT insiste en que estas infracciones no solo vulneran la norma, sino que incrementan significativamente el riesgo de accidente en la vía.