El dinero que se ahorrarán los aragoneses con la apertura de la AP-68 a partir de noviembre

11 de noviembre de 2026. Esta es la fecha marcada en rojo por muchos conductores de Aragón, especialmente los de la provincia de Zaragoza que utilizan habitualmente la conexión con el norte de España para viajar de vacaciones o por temas laborales. A partir de ese día, la autopista AP-68 cambiará de forma radical su modelo de gestión. Esto supondrá la eliminación de los peajes en los tramos gestionados por el Estado.

El tramo de autopista entre Zaragoza y Bilbao es uno de los más caros de España. En la actualidad, recorrerla de lado a lado supone un precio de casi 40 euros para los turismos, lo que ha llevado a muchos conductores a conducir por vías secundarias con mayor riesgo de siniestralidad. Esta medida pondrá punto y final a décadas de peajes obligatorios que han lastrado la competitividad del transporte y la movilidad en el norte de la península. El coste para vehículos pesados como camiones puede llegar hasta los 80 euros.

Diferencias dependiendo del territorio

Esta modificación entrará en vigor el próximo 11 de noviembre de 2026, cuando termine la conexión de la autopista que conecta Bilbao y Zaragoza atravesando tramos de Álava, La Rioja, Navarra y Aragón. A pesar de todo, la gratuidad no se aplicará de forma homogénea en todos los tramos que recorre esta vía. Todo hace indicar que solo serán gratuitos los tramos que discurren fuera del País Vacos. Esta comunidad autonómica, que cuenta con una empresa pública propia para la gestión de peajes, prevé mantener un sistema de pago por uso.

Aunque el tramo entre Zaragoza y País Vasco apunta a ser gratuito, Navarra estudia implantar peajes, por lo que este escenario aún no puede darse por definitivo. El modelo de gratuidad va a depender de cada administración y, en cualquier caso, la autopista pasará a financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el mantenimiento será asumido por los ciudadanos.

La autopista vascoaragonesa encara unos meses importantes tras 46 años cobrando a los conductores por utilizarla. Echando la vista atrás, los conductores aragoneses vieron como la AP-2, que conecta Zaragoza con la localidad tarraconense de El Vendrell, pasó a ser gratuita en 2021. Algo similar a lo que sufrió la AP-7 en el litoral mediterráneo. Estos cambios repercutieron de manera beneficiosa para el ciudadano, especialmente en temas de seguridad vial donde hubo un descenso generalizado de los accidentes en la N-2.

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Aparte de la AP-68, otras vías de España pasarán a ser gratuitas en los próximos meses. Se van a levantar los peajes de distintas vías del panorama nacional como la AP-6 a su paso por Madrid, la AP-71 desde León o la AP-51 entre Salamanca y Ávila. Con la apertura de la AP-68, los aragoneses podrán ahorrarse hasta 40 euros en los trayectos.