El restaurante elegido por Juan Dávila y Galder Varas en su visita a Zaragoza: "Disfrutar de lo mejor de la tierra"

Zaragoza se ha convertido en un referente gastronómico de España. Cada vez son más los restaurantes reconocidos por expertos que, gracias a su calidad culinaria, hacen de la capital aragonesa un atractivo gastronómico para zaragozanos y foráneos. Algunos de estos locales son frecuentados habitualmente por celebridades que visitan la ciudad por un motivo y otro.

Juan del Val, Gerard Piqué, Javier Gutiérrez, Samantha Vallejo-Nájera son algunas de las caras más conocidas que han pasado por la capital aragonesa en los últimos tiempos. Durante su rápida estancia en la ciudad, los famosos deciden probar la gastronomía tradicional aragonesa en los restaurantes más populares y los gerentes de los establecimientos se hacen una foto con ellos para el recuerdo. La competencia por atraer a los personajes públicos es feroz en toda la ciudad, pero hay varios establecimientos que han logrado imponerse al resto gracias a su calidad en los fogones.

Juan Dávila y Galder Varas visitar la Flor de Lis

Si hace menos de una semana Alicia Borrachero, Itzan Escamilla y Fran Perea visitaron el restaurante la Flor de Lis, ayer les tocó el turno a Juan Dávila y Galder Varas. Los dos humoristas se encontraban en Zaragoza donde, horas después de comer, dieron un show para miles de personas en el congreso tecnológico The Wave. Con casi cuatro millones de seguidores en Instagram entre los dos cómicos, miles de personas no pudieron entrar al recinto para disfrutar de una velada que duro cerca de una hora.

Antes de poner rumbo al Palacio de Congresos de la capital aragonesa, Dávila y Varas no dudaron en comer en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad. "Juan Dávila y Galder Varas han visitado hoy La Flor de Lis para compartir y disfrutar de lo mejor de nuestra tierra. ¡Un placer teneros aquí!", comparte el restaurante en su cuenta de Instagram.

La Flor de Lis se ha asentado como uno de los restaurantes más populares de toda Zaragoza. Hace menos de un mes este establecimiento del Grupo Vaque abrió su segundo local en la plaza del Pilar. Su apertura cogió el relevo de Tajo Bajo, otro establecimiento del mismo grupo que llevaba varias semanas cerrado por obras.

Este restaurante, situado justo enfrente de la Basílica del Pilar, fue diseñado por el arquitecto Pedro Abuelo y contaba con una carta llena de productos aragoneses de alta calidad del chef Rubén Martín. En su propuesta culinaria, se pueden encontrar platos que reinterpretan la cocina aragonesa con técnicas contemporáneas.

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Entre sus opciones más habituales destacan entrantes elaborados como cremas suaves, verduras de temporada tratadas con delicadeza o pequeñas creaciones que juegan con texturas y sabores. El lingote de ternasco de Aragón, el tataki baturro o el arroz de borraja son algunos de los platos con más éxito del local.