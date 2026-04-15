Así será el renovado Zenit Don Yo: el emblemático hotel encara la recta final de su reforma en pleno centro de Zaragoza

El hotel Don Yo de Zaragoza cerró sus puertas el pasado mes de agosto para encarar una reforma integral que afronta sus últimos meses con la intención de transformar radicalmente la presencia urbana del edificio. En la actualidad, los andamios que cubren toda la fachada permiten ver cómo se ha vaciado todo el interior y cómo se trabaja en los nuevos espacios de un servicio hostelero muy demandado en la ciudad. De hecho, sus plazas se han echado en falta estos días de gran ocupación hotelera en la capital aragonesa debido a la coincidencia de diversos eventos sociales y deportivos.

Desde Zenit Hoteles destacan que el plan de obras sigue su curso y que están avanzando en la reforma integral del emblemático Don Yo, uno de los establecimientos con mayor trayectoria en la ciudad de Zaragoza, según lo previsto. "Tras ocho meses de trabajos, el proyecto entra ahora en una nueva fase centrada en la redefinición de los espacios y la modernización completa de sus instalaciones", precisan.

De este modo, una vez finalizadas las labores de vaciado y desescombro del edificio, la intervención se enfoca actualmente en la creación "de un nuevo concepto de hotel", con una distribución completamente renovada y adaptada a las necesidades del cliente actual debido a que su interior había quedado desfasado respecto a la oferta que existe en la ciudad en categorías similares.

Entre las principales novedades destaca el rediseño de la zona de recepción, que según han avanzado "será más amplia y funcional", así como la incorporación de nuevos espacios de restauración, incluyendo cafetería y restaurante. Además, el hotel contará con nuevas instalaciones "orientadas al bienestar y la experiencia del huésped", como un solárium, piscina y gimnasio.

Recreación de la nueva fachada del hotel Zenit Don Yo de Zaragoza. / Zenit Hoteles

La empresa señala que el proyecto también contempla una importante actualización de las salas y salones para eventos, que se adaptarán a las nuevas demandas del segmento corporativo y social, reforzando así la propuesta del hotel como punto de encuentro en la ciudad, una necesidad que queda patente por la atracción empresarial de la capital aragonesa.

De forma paralela desde Zenit Hoteles manifiestan que están "valorando diferentes opciones" de cara a la reapertura del restaurante con el que contaba el antiguo Don Yo. La intención de la firma hotelera es "desarrollar un concepto innovador, capaz de aportar valor tanto a los huéspedes como al público local y de convertirse en un nuevo punto de referencia en la escena culinaria de Zaragoza".

Asimismo, la firma indica que la reforma incorpora criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, apostando por la utilización de materiales que reduzcan el impacto ambiental, la mejora de la eficiencia energética del edificio y la incorporación de soluciones orientadas al uso responsable de los recursos. "El proyecto pone especial atención en la minimización de residuos y en la integración de prácticas más sostenibles en el funcionamiento del hotel", han detallado a pocos meses de la reapertura prevista inicialmente antes de fin de año.

Disculpa a los vecinos

Desde Zenit Hoteles han traslado "un mensaje de agradecimiento y disculpa a los vecinos y al entorno" por las molestias que las obras pueden estar ocasionando durante estos meses, subrayando el compromiso de minimizar el impacto y contribuir positivamente al entorno una vez finalizado el proyecto.

Con esta renovación, la cadena Zenit Hoteles refuerza su apuesta por Zaragoza donde ya tiene su sede central, "con la voluntad de recuperar el protagonismo del Don Yo como un referente en la oferta hotelera de la ciudad". La firma destaca que su compromiso "en un momento especialmente relevante para el destino, marcado por una creciente demanda y la limitada disponibilidad de plazas hoteleras". De este modo, señalan que la compañía afronta esta reapertura "con la ilusión de contribuir a reforzar oferta de alojamientos de Zaragoza y seguir impulsando su posicionamiento turístico".