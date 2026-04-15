Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aday MaraHotel Don YoReal ZaragozaCádaver río GállegoLa RevueltaAP-68
instagramlinkedin

Una cruzada de un Mini en el centro de Zaragoza casi provoca de un accidente: "¡Encima me mira!"

Un encrucijada entre dos vehículos en la plaza Basilio Paraíso reabre el debate sobre la señalización y las maniobras indebidas

Tráfico en la plaza Paraíso

Tráfico en la plaza Paraíso / RUBEN RUIZ R< / EPA

Carla Rodríguez

Un vídeo difundido en redes sociales ha generado controversia entre conductores al mostrar una maniobra incorrecta en pleno centro de Zaragoza. Lejos de tratarse de una autovía o una autopista, donde las infracciones por no señalizar los cambios de dirección o los excesos de velocidad prevalecen, la escena tiene lugar en las inmediaciones de plaza Aragón, en la rotonda de la plaza Basilio Paraíso.

En las imágenes, grabadas desde el interior de un vehículo, se observa cómo el coche que registra la escena circula por el carril habilitado para girar a la izquierda y también continuar recto hacia el paseo Pamplona. En ese momento, un Mini que avanza por un carril contiguo, sólo para seguir recto, realiza un giro hacia la izquierda, invadiendo la trayectoria del vehículo que graba.

La maniobra, además de incorrecta, genera una situación de riesgo que obliga a reaccionar al conductor que circula conforme a la señalización, a la vez que reclama al otro usario: "¡Encima me mira!", ante la clara seguridad de que el estaba circulando correctamente. Aunque no llega a producirse un accidente, la escena refleja un tipo de infracción frecuente en entornos urbanos: no respetar el sentido obligatorio de los carriles.

El vídeo ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios coinciden en señalar el error del conductor del Mini. “El carril del que graba es el único que te permite girar a la izquierda (o seguir recto). El resto es para seguir recto”, apunta uno de los comentarios más compartidos.

Expertos en movilidad urbana recuerdan que este tipo de errores suelen deberse a la falta de atención o al desconocimiento, especialmente en zonas céntricas con múltiples carriles y direcciones permitidas. 

Noticias relacionadas

Más allá de la viralidad del vídeo, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una conducción más atenta y una mejor comprensión de las señales. Porque, como demuestra esta escena en pleno corazón de Zaragoza, no todas las situaciones conflictivas ocurren en rotondas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
  2. El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
  3. Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
  4. Adiós definitivo a Plaza Imperial: comienza la demolición del antiguo centro comercial de Zaragoza con el reciclaje de lo que queda dentro
  5. Ramón García, Jordi Hurtado, Sandra Barneda y Carmen Alcayde 'fichan' por Aragón TV
  6. El 'caso Soberón' acentúa el drama de la delantera del Real Zaragoza
  7. La Policía investiga el hallazgo de un cadáver cerca del río Gállego en Zaragoza
  8. Un famoso restaurante de carretera aragonés horroriza al influencer Cocituber: “Está malo no, lo siguiente”

Ciudades españolas, como Zaragoza, se unen para liderar la movilidad urbana sostenible con el apoyo del BEI y la UE

Ciudades españolas, como Zaragoza, se unen para liderar la movilidad urbana sostenible con el apoyo del BEI y la UE

Las máquinas vuelven a Correos en el Portillo para retomar la demolición del edificio y los vecinos avisan a la Policía Local

Las máquinas vuelven a Correos en el Portillo para retomar la demolición del edificio y los vecinos avisan a la Policía Local

Ya es visible el esqueleto del edificio que cambiará la perspectiva del paseo más céntrico de Zaragoza

Una cruzada de un Mini en el centro de Zaragoza casi provoca de un accidente: "¡Encima me mira!"

Una cruzada de un Mini en el centro de Zaragoza casi provoca de un accidente: "¡Encima me mira!"

Adiós al peaje de la AP-68: este es el dinero que se ahorrarán los aragoneses a partir de noviembre

Adiós al peaje de la AP-68: este es el dinero que se ahorrarán los aragoneses a partir de noviembre

El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano

El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano

The Wave 2026 | Natalia Chueca abre la segunda jornada del congreso: "Zaragoza lidera el cambio que supone la IA"

The Wave 2026 | Natalia Chueca abre la segunda jornada del congreso: "Zaragoza lidera el cambio que supone la IA"

El canal de aguas bravas de Zaragoza reabrirá en junio y acogerá una competición de inauguración en otoño

El canal de aguas bravas de Zaragoza reabrirá en junio y acogerá una competición de inauguración en otoño
Tracking Pixel Contents