Una cruzada de un Mini en el centro de Zaragoza casi provoca de un accidente: "¡Encima me mira!"

Un vídeo difundido en redes sociales ha generado controversia entre conductores al mostrar una maniobra incorrecta en pleno centro de Zaragoza. Lejos de tratarse de una autovía o una autopista, donde las infracciones por no señalizar los cambios de dirección o los excesos de velocidad prevalecen, la escena tiene lugar en las inmediaciones de plaza Aragón, en la rotonda de la plaza Basilio Paraíso.

En las imágenes, grabadas desde el interior de un vehículo, se observa cómo el coche que registra la escena circula por el carril habilitado para girar a la izquierda y también continuar recto hacia el paseo Pamplona. En ese momento, un Mini que avanza por un carril contiguo, sólo para seguir recto, realiza un giro hacia la izquierda, invadiendo la trayectoria del vehículo que graba.

La maniobra, además de incorrecta, genera una situación de riesgo que obliga a reaccionar al conductor que circula conforme a la señalización, a la vez que reclama al otro usario: "¡Encima me mira!", ante la clara seguridad de que el estaba circulando correctamente. Aunque no llega a producirse un accidente, la escena refleja un tipo de infracción frecuente en entornos urbanos: no respetar el sentido obligatorio de los carriles.

El vídeo ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios coinciden en señalar el error del conductor del Mini. “El carril del que graba es el único que te permite girar a la izquierda (o seguir recto). El resto es para seguir recto”, apunta uno de los comentarios más compartidos.

Expertos en movilidad urbana recuerdan que este tipo de errores suelen deberse a la falta de atención o al desconocimiento, especialmente en zonas céntricas con múltiples carriles y direcciones permitidas.

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Más allá de la viralidad del vídeo, el caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una conducción más atenta y una mejor comprensión de las señales. Porque, como demuestra esta escena en pleno corazón de Zaragoza, no todas las situaciones conflictivas ocurren en rotondas.