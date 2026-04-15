La Universidad San Jorge crea un laboratorio en China para liderar la innovación en vehículos de nuevas energías

La Universidad San Jorge ha dado un paso estratégico en su proyección internacional tras firmar en Hangzhou (China) un acuerdo para la creación del 'Laboratorio Internacional Zhejiang España para la Tecnología de Vehículos de Nuevas Energías', una iniciativa pionera que busca situar a Aragón en la vanguardia de la innovación en movilidad sostenible.

El acuerdo, suscrito junto a la Hangzhou Polytechnic, refuerza la colaboración entre ambas instituciones y cuenta además con la participación de empresas tecnológicas de primer nivel como Leapmotor, el National Graphene Innovation Center (NGIC) y Ronbay Technology. El objetivo es crear un ecosistema que conecte universidad, empresa e investigación en uno de los sectores clave para la transición energética.

La firma del acuerdo ha tenido lugar durante la visita institucional encabezada por la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, acompañada por el vicerrector de Política Académica y Calidad, Jorge Echeverría, y la responsable de la oficina internacional, Eszter Jambor. Por parte china han participado el rector de Hangzhou Polytechnic, Wen Zhengbao, y representantes académicos y empresariales implicados en el proyecto.

Un laboratorio pionero

Este laboratorio internacional nace con la vocación de convertirse en un referente en la formación de talento global y en la investigación aplicada en el ámbito de los vehículos de nuevas energías, incluyendo el vehículo eléctrico y las tecnologías asociadas a la movilidad inteligente. La iniciativa se articula en torno a dos grandes ejes estratégicos: la formación especializada y el desarrollo tecnológico.

En el ámbito formativo, el proyecto aprovechará la experiencia del Grupo San Valero --al que pertenece la Universidad San Jorge-- en formación profesional vinculada a la automoción, junto con la especialización de la universidad aragonesa en titulaciones tecnológicas como Ingeniería Informática, Inteligencia Artificial o Ciberseguridad. A ello se suman metodologías basadas en la formación experiencial y entornos de simulación avanzada, que permitirán a los estudiantes adquirir competencias adaptadas a las demandas del sector.

El acuerdo contempla además el desarrollo de programas conjuntos, prácticas internacionales, estancias académicas e intercambio de profesorado e investigadores, así como la organización de conferencias, seminarios y actividades divulgativas. Todo ello contribuirá a fortalecer un ecosistema de innovación orientado a la movilidad sostenible y a la generación de conocimiento aplicado.

El segundo eje del laboratorio se centra en la investigación de tecnologías clave dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico. Entre las líneas prioritarias figuran el desarrollo de baterías de alta densidad energética y mayor seguridad, el diseño de soluciones tecnológicas adaptadas al mercado y el análisis comparativo de normativas internacionales, huella de carbono y políticas de transferencia tecnológica.

Primer contacto

Durante su estancia en China, la delegación aragonesa ha podido conocer de primera mano los espacios más avanzados de la Hangzhou Polytechnic, incluyendo áreas de simulación en conducción inteligente, tecnología de vehículos eléctricos y formación en comercio electrónico. Esta visita ha permitido reforzar los vínculos entre las instituciones y sentar las bases para el desarrollo del laboratorio.

Este nuevo paso da continuidad al acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades el pasado mes de enero, respaldado por la Embajada de la República Popular de China en España y por Leapmotor, que está ampliando su presencia en el mercado español. La puesta en marcha del laboratorio consolida así una alianza estratégica internacional con impacto directo en Aragón.

La iniciativa se alinea, además, con el compromiso medioambiental de la Universidad San Jorge, centrado en la reducción de emisiones y el impulso de energías renovables, y con los retos globales en materia de sostenibilidad. En este contexto, el laboratorio aspira a contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas que favorezcan una movilidad más limpia y eficiente.

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Con este proyecto, Aragón refuerza su posicionamiento en sectores de alto valor añadido vinculados a la innovación y la transición energética, al tiempo que impulsa la internacionalización de su sistema universitario y su conexión con redes globales de conocimiento e industria.