Ya es visible el esqueleto del edificio que cambiará la perspectiva del paseo más céntrico de Zaragoza

La reconversión de la antigua sede de la CAI en el paseo de la Independencia de Zaragoza en pisos de lujo representa un hito en el mercado inmobiliario de la capital aragonesa al ofrecer una promoción de obra nueva en una ubicación donde la falta de parcelas libres suele limitar las opciones a la rehabilitación.

Este proyecto destaca por integrar 30 viviendas de lujo en las cinco plantas superiores del edificio, con superficies que parten de los 100 metros cuadrados y alcanzan los 250 metros cuadrados en sus hogares más amplios. Debido a su exclusividad y dimensiones, el precio del metro cuadrado oscila entre los 6.000 y los 9.000 euros, lo que sitúa el valor de varios inmuebles por encima del millón de euros. A pesar de estas cifras, la demanda ha sido elevada, logrando vender el 70% de las viviendas mediante comercialización privada antes incluso de iniciar campañas publicitarias.

Las tareas de edificiación avanzan a buen ritmo y con la retirada de las lonas que cubrían la fachada ya se puede vislumbrar el aspecto que tendrá el nuevo edificio. A la vista queda la nueva distribución en pisos de un edificio que busca diferenciarse de las reformas convencionales mediante estándares modernos de eficiencia energética y calidad constructiva.

Además, según se ha publicado, las viviendas dispondrán de garajes amplios, una infraestructura poco común en el centro de la ciudad, y los propietarios tendrán acceso exclusivo a zonas comunes situadas en la última planta, que incluirán piscina, gimnasio y una gastroteca. Este enfoque responde a un perfil de comprador que busca grandes espacios y servicios de alta gama sin renunciar a residir en el centro de la ciudad.

Respecto a la evolución del resto del edificio, la planta baja y las primeras plantas albergarán la nueva macrotienda de Zara, un motor comercial clave para la zona. Las obras, diseñadas por el estudio Ingennus y gestionadas por Arastur, comenzaron en 2023 y se mantienen actualmente dentro de los plazos previstos. La previsión actual es que los trabajos de construcción finalicen en aproximadamente un año, permitiendo que la entrega de las viviendas se realice durante el segundo semestre de 2027.