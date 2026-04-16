Del almacén de Galerías Primero al restaurante Popeyes: la cadena de comida rápida estrena su nuevo local en Zaragoza

La cadena de comida rápida Popeyes desembarca en la avenida Cataluña de Zaragoza con su nuevo restaurante en la ciudad que se ubica en los terrenos que antiguamente ocupaban los almacenes de Galerías Primero en el polígono Cogullada. Tras varios meses de espera, desde el derribo de las míticas instalaciones de la firma aragonesa en la margen izquierda del Ebro y la construcción del nuevo establecimiento, ya ha llegado el momento de poder estrenar la tienda de la firma especializada en el pollo frito.

Se trata del quinto establecimiento de la marca Popeyes en Zaragoza, ya que la cadena continúa su crecimiento en la capital aragonesa con la apertura de este nuevo restaurante en la avenida Cataluña, en la esquina del cruce con el tercer cinturón, que se caracteriza por ser una zona en plena expansión de la ciudad.

Con este nuevo establecimiento, Popeyes "suma cinco restaurantes en la capital aragonesa, donde desembarcó en 2022 y desde entonces ha ido ampliando su presencia de forma progresiva, combinando ubicaciones céntricas como la calle Alfonso I con otros puntos clave como la avenida de Madrid o los centros comerciales Puerto Venecia y Plaza Imperial", han explicado las fuentes oficiales de la marca a través de un comunicado.

En esta ocasión, se trata de una apuesta estrategia por el entorno de la avenida Cataluña, que para Popeyes "supone un paso más en la estrategia de crecimiento" en Zaragoza, "acercando su propuesta a nuevos barrios y reforzando su presencia en el día a día" de los zaragozanos. Además, desde la cadena aseguran que la apertura de este nuevo restaurante "ha supuesto la creación de 30 nuevos puestos de trabajo, elevando a 150 el número de empleados de la marca en Aragón".

“Cada nueva apertura en Zaragoza es una forma de seguir consolidando nuestra presencia en la ciudad, y hacerlo en una zona como la avenida Cataluña nos permite conectar con nuevos vecinos y ampliar nuestro alcance dentro de la capital aragonesa. Queremos que este restaurante se convierta en un punto de referencia en el barrio, donde compartir nuestra propuesta y acercar a más personas el auténtico pollo sabor cajún de Popeyes”, ha señalado Jorge Carvalho, general manager de RBE.

El restaurante está diseñado para adaptarse al ritmo del consumidor actual y dispone de wifi gratuito, kioscos de autopedido, servicio take away, refill de bebidas y servicio de recogida en coche. Además, en las próximas semanas incorporará el servicio de delivery, "ampliando así las opciones para disfrutar de Popeyes dentro y fuera del establecimiento", ha asegurado la marca.

Su estreno 'entierra' definitivamente el pasado de un solar que ocupaba hasta su derribo una nave con 2.300 metros cuadrados. Fue en 2024 cuando se concedió la licencia para demoler este emblemático almacén que sirvió de cuartel general para la emblemática Galerías Primero, fundada por el empresario Plácido Muñoz —fallecido en 2009—, que fue comprada en 2009 por El Árbol y esta a su vez por el Grupo Dia en 2014. Un pasado vinculado a la distribución en el polígono Cogullada que ahora reorienta su futuro hacia la restauración, ya qyue junto a Popeyes se levanta otro establecimiento de comida rápida, este de la marca Burguer King.