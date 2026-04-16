El Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que pagar 670.000 euros en 2025 a vecinos por caídas en la calle y otras indemnizaciones

Normalmente, es el ciudadano el que paga al ayuntamiento: impuestos, tasas y multas. Sin embargo, hay ocasiones en las que es el consistorio el que tiene que abonar cantidades importantes a los ciudadanos. Y no solo subvenciones o ayudas. Hay veces en las que las administraciones deben indemnizar a los vecinos de la ciudad por "responsabilidad patrimonial", que es el derecho que tienen las personas a reclamar a los entes públicos por daños causados por el mal funcionamiento los servicios públicos. Aquí caben muchos conceptos, si bien en la mayoría de los expedientes abiertos en este sentido en Zaragoza se deben al estado de la vía pública.

Así lo ha explicado este jueves la concejala delegada de Contratación Pública y Bienes Municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Cortes. En concreto, a lo largo de 2025 se tramitaron 436 expedientes por reclamaciones ciudadanas, una cifra que ha descendido en el tiempo, si bien Cortes no ha concretado cuánto en la comisión del área de Hacienda.

Del total de expedientes, 302 tenían relación con el estado de la vía pública. Bolardos traicioneros, baldosas que se mueven y sobresalen o baches en aceras y calzadas suelen ser los principales motivos que generan este tipo de daños que los ciudadanos tienen derecho a reclamar, ha explicado Cortes a preguntas de la socialista Marta Aparicio.

Estado de las aceras

En total, las reclamaciones por daños patrimoniales reclamadas por los ciudadanos en 2025 obligaron al ayuntamiento a desembolsar 670.000 euros en concepto de indemnizaciones y compensaciones, una cifra que, de nuevo, Cortes ha asegurado que ha descendido en los últimos años.

Marta Aparicio, sin embargo, ha cuestionado el "intento" por parte de la concejala del Gobierno de Natalia Chueca de restar importancia a estas cifras y ha asegurado que, pese a que el consistorio está ejecutando obras en algunas avenidas importantes, hay otras calles en los barrios que se están degradando y en las que caminar resulta "más complicado que subir el Everest" dado el estado de las aceras.

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Pilar Cortes ha explicado que, precisamente, todo el plan de renovaciones integrales de calles que está llevando a cabo el Gobierno municipal del PP tiene como objetivo reducir este tipo de perjuicios para la ciudadanía y mejorar y garantizar la accesibilidad.