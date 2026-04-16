El colegio de Enrique Bunbury: así es el exclusivo centro zaragozano que vio crecer al icono del rock español

Hay trayectorias que, vistas con el paso del tiempo, parecen dibujar un hilo invisible entre los primeros años y el destino final. Antes de los focos, los escenarios y las giras internacionales, la historia de Enrique Bunbury comienza en una Zaragoza mucho más cotidiana: la de los colegios, los patios y las rutinas que moldean, casi sin hacer ruido, a quienes después acabarán marcando a toda una generación. En ese contexto se sitúan los años de formación de uno de los artistas más influyentes del rock en español, cuya figura ha trascendido lo musical para convertirse en un referente cultural.

Fue precisamente en ese periodo donde el músico cursó parte de su educación en el Colegio Británico de Zaragoza, un centro privado y laico ubicado a pocos metros de la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, en la calle Juan Ramón Jiménez, en el entorno cercano a Cuarte de Huerva. Allí, en un sistema educativo con fuerte presencia del inglés y profesorado nativo, el joven Bunbury se formó en un entorno que abarca desde los primeros meses de vida —el centro escolariza desde los seis meses— hasta la etapa de Bachillerato.

El colegio, que en la actualidad cuenta con unos 550 alumnos y alrededor de 60 profesores, se ha consolidado como una institución de tamaño medio dentro del ámbito educativo privado. Su estructura combina distintas etapas educativas y presenta particularidades organizativas como el sistema de “casas”, inspirado en los modelos británicos tradicionales. Costa, Goya y Shakespeare —identificadas por los colores azul, verde y rojo— agrupan al alumnado desde Primaria hasta Bachillerato, generando dinámicas de participación a través de competiciones deportivas, culturales y lúdicas. Cada grupo cuenta con alumnos que asumen roles de liderazgo, como capitanes y embajadores, encargados de coordinar actividades internas.

En el más puro ámbito educativo, el centro incorpora una organización específica en la etapa infantil, donde no existen aulas tradicionales, sino espacios abiertos de aprendizaje en los que se agrupa a niños de tres, cuatro y cinco años en un modelo internivel. Este planteamiento se complementa con el uso de herramientas tecnológicas y dinámicas de trabajo en equipo orientadas a la resolución de problemas. Todo ello se desarrolla en unas instalaciones que han crecido progresivamente desde su fundación.

El Colegio Británico ofrece un amplio abanico de extraescolares, tanto a mediodía como al finalizar la jornada / Colegio Británico de Aragón

El origen del colegio se remonta a 1974, cuando un grupo de familias puso en marcha el proyecto en un pequeño chalet con apenas 30 alumnos y siete profesores. Medio siglo después —en 2024 celebró su 50 aniversario— el centro ocupa cerca de 50.000 m2 e incluye infraestructuras como un pabellón polideportivo, edificios diferenciados como el de Bachillerato, campos deportivos con césped artificial, un comedor con capacidad para más de 350 comensales y dos aparcamientos con espacio para casi 350 vehículos.

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Actualmente constituido como Sociedad Anónima y con cuotas mensuales que oscilan entre los 300 y los 700 euros, el colegio continúa formando parte del panorama educativo privado de Zaragoza. De hecho, figura en listados recientes como el de los 100 mejores colegios de España elaborado por el portal especializado Micole, un indicador de su posicionamiento actual. Un escenario muy distinto al de sus inicios, pero que conecta, en cierto modo, con aquella etapa en la que un alumno más recorría sus pasillos sin imaginar que acabaría convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de la música en español.