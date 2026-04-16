Comienza la reforma de uno de los parques más grandes de Zaragoza
La primera fase del proyecto global supone una inversión de 3,5 millones de euros y se centrará en 33.588 m² del sector sureste, que incluyen el bulevar central, la plaza del tío Jorge y los espacios junto a las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio
Zaragoza ha comenzado la Fase 1 del Proyecto de Renovación y Mejora del Parque Tío Jorge, ubicado en El Rabal, que supondrá un conjunto de actuaciones escalonadas previstas en el ámbito completo del parque, y que empieza ahora en su zona sureste, delimitada por el eje del bulevar principal y las calles exteriores de Fernando Gracia Gazulla, de Valle de Oza y de Sixto Celorrio.
Así lo ha detallado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado el inicio de los trabajos tras el vallado perimetral de la zona de actuación que se ha ido realizando estos días. "Esta primera fase, que durará un año, en términos físicos, supone una área de intervención que se sitúa en el sector sureste del parque, abarcando aproximadamente 33.588 m2 aproximadamente que incluyen todo del bulevar central, la plaza del Tío Jorge y espacios limítrofes hacia las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio", ha recordado la alcaldesa.
Para ello se contará con una inversión municipal de 3.455.760,00 euros, IVA incluido, lo que supone una baja del 20,03% frente a un presupuesto base de licitación, y que está ejecutado la empresa adjudicataria COPHA. Estas primeras obras estarán bajo el control técnico de Ecociudad, pero el proyecto en su conjunto en un gran ejemplo de colaboración entre servicios municipales, con Infraestructura Verde a la cabeza.
Las intervenciones previstas para esta fase responden a "un enfoque integral que combina la mejora funcional, ambiental, paisajística y social del parque", ha recordado Natalia Chueca. Entre las principales acciones estará el acondicionamiento del bulevar principal, que actúa como eje vertebrador del parque, facilitando la conectividad peatonal y la accesibilidad; así como la reforma integral de la plaza del Tío Jorge, espacio emblemático del parque que será objeto de renovación del pavimento, mobiliario y ajardinamiento, así como la mejora de su integración con los recorridos peatonales. También se creará una nueva plaza del Cinco de Marzo, concebida como un espacio de encuentro y ocio ciudadano, con un diseño abierto, zonas deportivas y áreas libres de uso para facilitar el espacio para otras actividades realizadas durante el año como la Cincomarzada o la Hoguera de San Juan.
Asimismo, se hará un cerramiento y mejora del área de mantenimiento municipal, garantizando su funcionalidad operativa al tiempo que se minimiza su impacto visual y se integra en el paisaje del parque. En cuanto a la instalación de nuevos equipamientos deportivos y recreativos, se incluirán pistas de baloncesto y voleibol, un parque de mayores y una nueva zona de juegos infantiles con elementos inclusivos y adaptados.
Intervención paisajística
También se realizará una intervención paisajística y ambiental, con nuevas plantaciones de arbolado autóctono y trabajos de mejora en el arbolado y zonas verdes existentes, siguiendo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y adaptación al cambio climático.
No obstante, la principal y más costosa actuación se centrará en la renovación de la red saneamiento con el objetivo, entre otros, de corregir la problemática de evacuación de aguas en el parque y que en ocasiones, con fuertes tormentas, afecta también al área que rodea al quiosco y a la zona de terrizo donde se generan balsas de agua que imposibilitan la funcionalidad de dicha zona. Cabe recordar que en el subsuelo del bulevar central -que cruza el parque de norte a sur- discurre un gran colector de 1,4 metros de diámetro y 498 metros de longitud que será renovado íntegramente
Fases
En esta fase no se contempla la intervención sobre las zonas correspondientes a las Fases 2 y 3, salvo en los puntos donde se asegure la continuidad funcional o la compatibilidad con futuras fases. La Fase 2 será el tratamiento del perímetro con avenida Pirineos y de la calle Valle de Broto. Un nuevo bulevar secundario con nuevas zonas verdes y áreas de juegos infantiles. Y el tratamiento de todas las zonas verdes de la zona noreste. Mientras, la Fase 3 se centrará en el tratamiento de las zonas verdes central del parque y la renovación de la zona del lago, creando nuevos equipamientos deportivos, así como zonas de descanso.
Se trata de los trabajos de mayor calado realizados desde la creación de este parque de la Margen Izquierda, en 1968, y uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas en el ámbito de la infraestructura verde de Zaragoza.
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