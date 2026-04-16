Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enrique BunburyCasademont ZaragozaVivienda ZaragozaReal ZaragozaIbercajaAeropuerto de Zaragoza
instagramlinkedin

Convocan una cadena humana en Zaragoza para reclamar el indulto de los dos jóvenes de 'los 6 de Zaragoza' que siguen en prisión

Será a las 12.00 horas frente a la Audiencia Provincial de Zaragoza

Una de las protestas contra la detención de los 6 de Zaragoza, hace unos meses.

Una de las protestas contra la detención de los 6 de Zaragoza, hace unos meses. / RUBÉN RUIZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha convocado una cadena humana frente a la Audiencia Provincial este sábado 18 de abril a las 12 horas y una concentración en la Plaza del Portillo para exigir la libertad de los dos jóvenes que permanecen encarcelados de los 6 de Zaragoza, derogar la ley Mordaza y el fin de las infiltraciones policiales en colectivos sociales.

Con motivo del segundo aniversario de la entrada en prisión de Imad y Daniel, la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” ha convocado movilizaciones para condenar unas detenciones que, según Javitxu Aijón, uno de los indultados el pasado septiembre, son “aleatorias”, con sentencias “injustas” y “sin más pruebas que la opinión policial”.

Aijón ha afirmado que el objetivo del gobierno de coalición de PSOE-Sumar con su indulto y el de Adrián Latorre es acallar las movilizaciones y la oleada de protestas. Por su parte, el portavoz de la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza, Pablo Rochela, ha señalado que esta misma formación tiene la capacidad y “obligación” de liberar a estos jóvenes.

Javitxu Aijón considera que no se ha hecho justicia ya que, a pesar de los indultos, se mantiene la pena económica de 200.000 euros. “Una medida que condena doblemente a los presos de clase trabajadora y a su entorno”, ha añadido.

El portavoz de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza cree que este caso es el culmen de un sistema que “oprime” y “castiga” a miles de personas diariamente y, ha afirmado que es “fruto de un entramado político, judicial y policial pensado para el disciplinamiento de las clases populares”.

El caso de los conocidos como ‘6 de Zaragoza’ se remonta a los altercados ocurridos durante una manifestación celebrada el 17 de enero de 2019 en la capital aragonesa contra un mitin de Vox. En el marco de esta concentración, convocada bajo el lema “Contra el acto fascista de Vox” en el Parque Grande, se produjeron disturbios en los que resultaron heridos seis agentes de la policía.

Seis jóvenes fueron detenidos y posteriormente condenados. Cuatro de ellos, mayores de edad en el momento de los hechos, recibieron una pena que el Tribunal Supremo rebajó a 4 años y 9 meses. Los otros dos, menores de edad entonces, fueron condenados a un año de libertad vigilada y al pago de 11.000 euros más intereses.

Noticias relacionadas

El 23 de septiembre de 2025, el Gobierno indultó a dos de los condenados mayores de edad, Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre, con el visto bueno de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Tras esta decisión, dos de los integrantes del grupo, Imad y Daniel, continuaron en prisión, el primero en tercer grado bajo tratamiento psiquiátrico, y el segundo en tercer grado. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
  2. El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
  3. La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
  4. Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
  5. Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
  6. El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
  7. El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
  8. Buenas noticias para estos jubilados: devolución extra de hasta 4.000 euros en la Declaración de la Renta

Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del "motivo de alegría" al "colapso en Zaragoza"

Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del "motivo de alegría" al "colapso en Zaragoza"

Convocan una cadena humana en Zaragoza para reclamar el indulto de los dos jóvenes de 'los 6 de Zaragoza' que siguen en prisión

Convocan una cadena humana en Zaragoza para reclamar el indulto de los dos jóvenes de 'los 6 de Zaragoza' que siguen en prisión

La familia de Pablo Cebolla suspende la próxima batida con barcas por el río Ebro

La familia de Pablo Cebolla suspende la próxima batida con barcas por el río Ebro

La jueza archiva la denuncia por delito de odio a cuatro mujeres musulmanas en Zaragoza

La jueza archiva la denuncia por delito de odio a cuatro mujeres musulmanas en Zaragoza

Comienza la reforma de uno de los parques más grandes de Zaragoza

Comienza la reforma de uno de los parques más grandes de Zaragoza

El colegio de Enrique Bunbury: así es el exclusivo centro zaragozano que vio crecer al icono del rock español

El colegio de Enrique Bunbury: así es el exclusivo centro zaragozano que vio crecer al icono del rock español

Los gemelos más viajeros de España alucinan en su visita a Zaragoza: "Es la ciudad más infravalorada"

Los gemelos más viajeros de España alucinan en su visita a Zaragoza: "Es la ciudad más infravalorada"

El aeropuerto de Zaragoza sufre con la 'huella' imparable de la guerra de Irán: 74 vuelos cancelados y 124 chárteres extra en 44 días

El aeropuerto de Zaragoza sufre con la 'huella' imparable de la guerra de Irán: 74 vuelos cancelados y 124 chárteres extra en 44 días
Tracking Pixel Contents