Convocan una cadena humana en Zaragoza para reclamar el indulto de los dos jóvenes de 'los 6 de Zaragoza' que siguen en prisión

La plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha convocado una cadena humana frente a la Audiencia Provincial este sábado 18 de abril a las 12 horas y una concentración en la Plaza del Portillo para exigir la libertad de los dos jóvenes que permanecen encarcelados de los 6 de Zaragoza, derogar la ley Mordaza y el fin de las infiltraciones policiales en colectivos sociales.

Con motivo del segundo aniversario de la entrada en prisión de Imad y Daniel, la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza” ha convocado movilizaciones para condenar unas detenciones que, según Javitxu Aijón, uno de los indultados el pasado septiembre, son “aleatorias”, con sentencias “injustas” y “sin más pruebas que la opinión policial”.

Aijón ha afirmado que el objetivo del gobierno de coalición de PSOE-Sumar con su indulto y el de Adrián Latorre es acallar las movilizaciones y la oleada de protestas. Por su parte, el portavoz de la plataforma “Libertad 6 de Zaragoza, Pablo Rochela, ha señalado que esta misma formación tiene la capacidad y “obligación” de liberar a estos jóvenes.

Javitxu Aijón considera que no se ha hecho justicia ya que, a pesar de los indultos, se mantiene la pena económica de 200.000 euros. “Una medida que condena doblemente a los presos de clase trabajadora y a su entorno”, ha añadido.

El portavoz de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza cree que este caso es el culmen de un sistema que “oprime” y “castiga” a miles de personas diariamente y, ha afirmado que es “fruto de un entramado político, judicial y policial pensado para el disciplinamiento de las clases populares”.

El caso de los conocidos como ‘6 de Zaragoza’ se remonta a los altercados ocurridos durante una manifestación celebrada el 17 de enero de 2019 en la capital aragonesa contra un mitin de Vox. En el marco de esta concentración, convocada bajo el lema “Contra el acto fascista de Vox” en el Parque Grande, se produjeron disturbios en los que resultaron heridos seis agentes de la policía.

Seis jóvenes fueron detenidos y posteriormente condenados. Cuatro de ellos, mayores de edad en el momento de los hechos, recibieron una pena que el Tribunal Supremo rebajó a 4 años y 9 meses. Los otros dos, menores de edad entonces, fueron condenados a un año de libertad vigilada y al pago de 11.000 euros más intereses.

Noticias relacionadas

El 23 de septiembre de 2025, el Gobierno indultó a dos de los condenados mayores de edad, Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre, con el visto bueno de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Tras esta decisión, dos de los integrantes del grupo, Imad y Daniel, continuaron en prisión, el primero en tercer grado bajo tratamiento psiquiátrico, y el segundo en tercer grado.