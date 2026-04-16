La cubierta de la nueva Romareda costará 15 millones y la instalará la empresa que hizo la del estadio del Villarreal

La empresa murciana Lymsa, una especializada en la construcción y montaje de estructuras metálicas, será la encargada de hacer la cubierta de la nueva Romareda de Zaragoza. La firma originaria del municipio de Yecla así lo ha anunciado públicamente en redes sociales, donde explica que este proyecto supone un espaldarazo a su progresión en España y que tendrá un coste de unos 15 millones de euros. Una apuesta importante que se le ha adjudicado desde la dirección de las obras que está ejecutando la UTE formada por OHLA y Altuna y Uria en la capital aragonesa.

Lymsa ha destacado en su comunicado que la firma "participará en la construcción de La Nueva Romareda en Zaragoza, uno de los proyectos de infraestructura deportiva más relevantes de momento". "Con una inversión de 15 millones de euros, este proyecto refuerza nuestra capacidad en estructuras metálicas y consolida nuestro crecimiento en proyectos de gran escala", ha remarcado, a la vez que añadía que siguen "avanzando como partner industrial en el sector de la construcción".

Bocetos de la empresa Lymsa de la futura cubierta de la nueva Romareda de Zaragoza. / Lymsa

La empresa saca pecho de un proyecto que considera de los más importantes de los que se están ejecutando en España y muestra en imágenes cómo afronta su trabajo de cara a dar forma a esa futura cubierta que debería estar finalizada en apenas 14 meses, ya que el estadio tiene una fecha fijada en el calendario para su finalización que es el mes de junio de 2027.

La futura cubierta del Ibercaja Romareda costará 15 millones de euros. / Lymsa

Aún así, su fabricación y montaje entra dentro de la capacidad de esta empresa murciana para atender las necesidades de Zaragoza para culminar a tiempo las obras del futuro Ibercaja Romareda. Un nuevo estadio que avanza a toda velocidad y que ya cuenta con más de 200 trabajadores a pie de obra y más de una decena de grúas. El esqueleto del nuevo campo del Real Zaragoza está cogiendo forma y empieza a ser visible en la grada sur, alcanzando la altura máxima que se espera y sobre la que deberá reposar esa futura cubierta de acero que fabricará y montará la compañía murciana.