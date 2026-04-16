El tour gastronómico de Jordi Wild por Zaragoza antes de su ponencia en The Wave: un histórico del Rollo y un búnker de la Guerra Civil

Jordi Wild ha sido el encargado de cerrar el congreso tecnológico 'The Wave' celebrado en Zaragoza durante los últimos tres días. El creador de contenido catalán ha dado una ponencia 'Internet cambió las reglas del juego' junto a Pedro Baños en la que han hablado del éxito de su canal de YouTube después de una charla provocado y llena de reflexiones sobre el mundo digital.

Además de ser uno de los muchos invitados a The Wave, por donde han pasado referentes de la tecnología y la innovación de toda Europa, Jordi Wild también ha tenido tiempo suficiente para conocer la gastronomía de Zaragoza. Antes de su charla en el Palacio de Congresos, el creador de contenido con casi 20 millones de suscriptores entre su canal principal y su pódcast 'The Wild Project' se ha dejado caer por un conocido restaurante y también por un histórico bar de la ciudad.

La primera parada de Jordi Wild fue en el Bunkerbar, un restaurante situado junto a la plaza de los Sitios famoso por contar con un salón privado situado en un auténtico búnker de la Guerra Civil. La propuesta gastronómica del establecimiento se basa en carne a la brasa, arroz servido en planchas de metal y muchas opciones para compartir. Además, en este bar de la calle Jerónimo Zurita también ofrece a los comensales la oportunidad de tomarte un cóctel después de comer o cenar.

El Bunkerbar cuenta con una curiosa y bonita decoración que lo diferencian de la compañía. "Ayer nos visitó Jordi Wild. Qué ilusión. Gracias por todo", ha publicado la gerencia del restaurante de Zaragoza en sus redes sociales.

Jordi Wild con la propietaria del Bunkebar este jueves / BUNKEBAR

"Siempre ha apoyado la escena del rock y el metal"

La ruta gastronómica del creador de contenido no paró en el centro de la capital aragonesa sino que también tuvo tiempo para desplazarse hasta el Rollo y visitar un referente en el rock de la ciudad como el bar Atrio. "Es un honor haber recibido la visita del gran Jordi Wild en el Atrio. Una persona que desde siempre ha apoyado la escena del rock y el metal por ello nos hemos hecho la foto con la bandera de El Batallador de fondo", han publicado en la cuenta oficial del Atrio.

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Este bar situado en la calle Maestro Marquina de la zona de El Rollo de Zaragoza lleva desde 1985 acogiendo a los amantes del rock nacional e internacional. Se trata de uno de los pocos establecimientos de la capital aragonesa que continúan apoyando este estilo musical que tantos aficionados tuvo en todo el país décadas atrás.