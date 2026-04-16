Los gemelos más viajeros de España alucinan en su visita a Zaragoza: "Es la ciudad más infravalorada"

Zaragoza se ha convertido en un destino que no puede faltar en la ruta de muchos creadores de contenido de España que deciden visitar la capital aragonesa por muchos motivos. La belleza arquitectónica, la oferta gastronómica o la cultura de sus calles hacen de la ciudad un destino indispensable para muchos influencers que no dudan en hacer una parada. Los últimos han sido los gemelos viajeros más conocidos del país que suben a sus perfiles de redes contenidos sobre los viajes que hacen a lo largo de España y el resto del mundo.

Tras recorrer medio mundo y sumar miles de kilómetros a sus espaldas, Alfonso y Gonzalo más conocidos en redes sociales como 'gemelosviajeros' han visitado recientemente Zaragoza, quedando totalmente impactados por su riqueza patrimonial. "Una de las ciudades más bonitas de España y mucha gente se olvida de ella", explican en la publicación que ya cuenta con más de cien mil reproducciones en Instagram.

Lejos de las rutas más saturadas y conocidas de la península, estos hermanos no han escatimado en elogios, calificando a la ciudad del Ebro como "la más infravalorada de España". Durante su visita hace un par de semanas, los gemelos no han dudado en destacar su oferta cultural y gastronómica que compite directamente con las grandes capitales europeas. "Hemos pasado un fin de semana increíble en Zaragoza. Muchísimas risas, planes sin parar y una ciudad que nos ha sorprendido muchísimo. No habíamos estado antes y nos ha encantado, especialmente su gente. Sin duda, es un sitio al que volveremos", explican los gemelos.

Así fue su visita a Zaragoza

Durante su estancia en Zaragoza, los creadores de contenido quedaron boquiabiertos con la belleza de la Basílica del Pilar, el palacio de la Aljafería o el bullicioso ambiente de las calles de 'El Tubo' donde se puede disfrutar del mejor tapeo zaragozano. "Puedes encontrar uno de los cinco monumentos más imponentes de toda España o un palacio que de lo bonito que es lo llaman la pequeña Alhambra", comentan en el vídeo.

Aparte del turismo cultural del que hablan maravillas, Alfon y Gon no han dudado en degustar la gastronomía de la capital aragonesa y visitar uno de los lugares más icónicos para disfrutar del tapeo zaragozano, 'El Tubo'. "Su comida es espectacular. Tienen sus icónicas migas o el famoso ternasco. Si eres más de dulce como nosotros, allí puedes probar una de las mejores trenzas de España o el turrón de guirlache", afirman. Estos dos gemelos visitaron el restaurante 'El Fuelle' o la pastelería Tolosana.

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"Te tienes que reservas un día para hacer una de las excursiones más bonitas de España. Es visitar el Monasterio de Piedra que está a poco más de una hora de Zaragoza. Creenos que sus miles de cascadas te van a impactar", finalizan el vídeo dando un consejo sobre uno de los lugares más turísticos de la capital aragonesa.