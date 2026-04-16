Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias

Cuatro años y medio después de la última subasta pública de suelo en el Barrio del AVE, la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, participada por el Ministerio de Transportes a través de Adif (50% del accionariado), el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza (con el 25% cada uno), por fin ha sacado a licitación una nueva parcela para levantar 234 pisos. Se trata de un terreno ubicado junto a la estación intermodal de Delicias y la avenida Navarra, que se puede adquirir por un mínimo de 22,1 millones de euros (18,98 más IVA).

El aliciente de esta subasta, como ya adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, es poner en el mercado un total de 234 pisos que serán todos libres, de manera que puede atraer a un buen número de promotores inmobiliarios de Zaragoza y de fuera para explotar uno de los terrenos más codiciados de la ciudad. Se ubica en el Barrio del AVE, relanzado con los últimos edificios de viviendas en construcción y, en el extremo más próximo al centro de Zaragoza, el inicio de los trabajos de reconversión de los suelos de la antigua estación del Portillo en una enorme zona verde y de ocio, con un proyecto en el que se van a invertir 31,7 millones de euros, la 'joya de la corona' de la sociedad pública ZAV.

La licitación desvela muchos detalles de cómo será la nueva edificación en una manzana, la M5 en el plan del Barrio del AVE que se ubica entre el centro de especialidades Inocencio Jiménez y la promoción de Aedas Homes, ya habitada, en la misma plaza El Periódico de Aragón, contigua a la intermodal y a la avenida Navarra. Entre los volúmenes que contempla este terrero está una torre de 20 plantas y que llegará a los 62 metros de altura. La parcela edificable que sale a licitación cuenta con 7.570 metros cuadrados de superficie, aunque le corresponde una edificabilidad total de 31.856, de los que 25.356 corresponden al uso residencial y el resto, 6.500 a otros usos como viarios o terciarios.

La venta de este terreno servirá para que la sociedad pública ZAV ingrese más de 22 millones de euros en sus arcas, una cuantía muy necesaria para afrontar todos los proyectos que siguen pendientes de ejecutar para Zaragoza en el Barrio del AVE. Y es que al margen del coste de ejecutar la reconversión de los suelos del Portillo, también está por realizar el parque equipado de La Almozara, que servirá para urbanizar toda la franja lateral de La Almozara en el eje de la avenida Ciudad de Soria, entre otros.

Y quizá también sirva para replantearse algunos de los ya aparcados, como la culminación del túnel de la A-68 que conecta la avenida Escrivá de Balaguer con la trasera de la estación de Delicias que da acceso a la A-68, cuyos trabajos por hacer están valorados en más de 25 millones y actualmente ninguno de los socios de ZAV se hace cargo de su financiación. O para impulsar la urbanización de los suelos de la trasera del centro comercial Augusta, donde también están previstas más de un millar de pisos por construir.

De momento habrá que esperar a recibir ofertas por esta parcela de Delicias, ver si suscita el interés de unas empresas que tendrán hasta el próximo 22 de mayo para pujar por ella. Y que se resolverá rápidamente, porque en la misma subasta se anuncia que será el próximo 5 de junio cuando se reúna la mesa de contratación para valorar las ofertas recibidas y, quién sabe, quizá también anunciar su nuevo propietario. Si eso se produce, las obras de construcción podrían iniciarse a finales de año o principios de 2027, aunque esto dependerá del ritmo al que se realice la tramitación administrativa y la obtención de permisos.