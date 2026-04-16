El PSOE vaticina que Chueca "va a ser la enterradora" del Parque de Atracciones

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Horacio Royo ha vaticinado este jueves que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se va a convertir en la "enterradora" del Parque de Atracciones ante el "fracaso estrepitoso" de su proyecto, que "ya está muerto".

Un proyecto sobre el que el PP, según Royo, "sigue sin contar la verdad" a todos los zaragozanos porque solo piensa "en clave electoral" y por el que se llegó a tener que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), porque la alcaldesa "necesitaba mucho más espacio para llevarlo a cabo" y del que sacó "unos pliegos muy exigentes", pero del que ahora desde su Gobierno "no asumen responsabilidades al decir que la situación actual no les compete".

"Ahora mismo, no solo es que no vayamos a tener un Parque de Atracciones fastuoso, referente y deslumbrante del nordeste de España, sino que por primera vez en 50 años no va a abrir", ha criticado Royo en una de prensa, a pesar de que la gestora del parque ha insistido en que "van a intentar abrir".

Para el concejal, la nueva concesión del Parque de Atracciones se ha demostrado que "ha sido humo" y cuando hay un conflicto entre dos socios sobre la situación económica y la evaluación de los activos, el ayuntamiento "ha decidido ponerse de parte de una de las dos empresas", cuando en su opinión, lo que debería haber hecho es obligar a recepcionar las instalaciones en la fecha prevista, el 26 de febrero, a abrir el parque y a subrogar la plantilla.

"Lo que tenemos son 81 trabajadores en un erte"

"Lo que tenemos hoy es un Parque cerrado y 81 trabajadores con un ERE", ha denunciado el concejal. Todo ello, ha añadido, porque Chueca y la consejera de Hacienda, Blanca Solans, han decidido "aceptar una propuesta de la empresa concesionaria para no recepcionar las instalaciones ni en la fecha prevista y ni en la segunda fecha concluida (el 31 de marzo)".

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Royo ha señalado que al no asumir la concesión, el Ayuntamiento de Zaragoza no cobra el canon, a pesar "del exigente y maravilloso pliego de condiciones que hizo el Gobierno de Chueca", y no se empiezan a invertir los 17 millones de euros en mejoras. "Todo este castillo de naipes -ha dicho- es comprometer el futuro de 81 empleos directos del Parque de Atracciones y de otros muchos que tienen actividades indirectas vinculadas al mismo", ha denunciado el socialista.